Hackerii ruși au spart zeci de conturi ale armatei române: atac cibernetic asupra bazelor aeriene NATO

Hackerii ruși au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române. Atacul cibernetic masiv a vizat și bazele aeriene NATO, inclusiv ale unor instituții din România, Grecia și Bulgaria.

Hackeri cu legături directe cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparținând unor procurori și anchetatori din Ucraina în ultimele luni.

Gruparea ar fi pătruns și în conturi ale unor instituții din România, Grecia și Bulgaria, conform datelor analizate de Reuters.

Atacul cibernetic a fost unul susținut și de durată, fiind desfășurat în perioada septembrie 2024 - martie 2026.

Hackeri cu legături în Rusia au compromis cel puţin 67 de conturi de e-mail ale unor ofiţeri ai Forţelor Aeriene Române, printre care se numără mai multe conturi aparţinând bazelor aeriene NATO.

Acţiunile hackerilor cu legături în Rusia au fost descoperite întâmplător, după ce aceştia au lăsat „deschise” pe internet date interne, inclusiv jurnale ale operaţiunilor şi mii de e-mailuri furate.

La începutul lunii aprilie, președintele Nicușor Dan semnala că „Rusia continuă războiul hibrid”. Declarația făcută de șeful statului venea în contextul destructurării de către FBI, cu suportul SRI, a unui atac informatic de amploare ce a vizat infrastructuri sensibile din mai multe state occidentale.

Acțiuni concertate de hacking orchestrate de o grupare afiliată Rusiei

Date despre această campanie au fost expuse accidental pe internet chiar de hackerii respectivi și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani specializați în amenințări cibernetice. Hackerii au compromis cel puțin 284 de inbox-uri între septembrie 2024 și martie 2026.

Cele mai multe ținte sunt din Ucraina, altele din țări NATO vecine și din Balcani. Operațiunea a fost descrisă pentru prima dată luna trecută într-o postare pe blogul Ctrl-Alt-Intel. Agenția Reuters a analizat datele subiacente și publică pentru prima dată detalii despre respectivele atacuri cibernetice, inclusiv despre 12 entități și oficiali europeni vizați.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters. Moscova a negat în repetate rânduri că ar fi implicată în operațiuni de piraterie informatică împotriva altor țări.

Cum a acționat gruparea Fancy Bear în Ucraina

Ctrl-Alt-Intel a atribuit această campanie de hacking grupului Fancy Bear, numele sub care este cunoscută o unitate rusească de ciberspionaj militar.

Probabil că forțele de ordine ucrainene au fost vizate de hackeri fie pentru ca partea rusă să fie cu un pas înaintea anchetatorilor care încercau să-i demaște pe spionii Moscovei, fie pentru a aduna informații potențial compromițătoare despre înalți oficiali de la Kiev, a declarat Keir Giles, cercetător asociat think tank-ului Chatham House din Londra, care a analizat lista țintelor.

Datele arată că hackerii au pătruns în conturile gestionate de Biroul procurorului specializat în domeniul apărării din Ucraina, un organism creat în contextul războiului pentru a combate corupția și a demasca spionii din cadrul armatei ucrainene. De asemenea, aceștia au vizat Agenția ucraineană pentru recuperarea și gestionarea activelor (ARMA), care supraveghează activele confiscate de la infractori și colaboratori ruși, precum și Centrul de formare a procurorilor cu sediul la Kiev.

De asemenea, rușii ar fi sustras date de la cel puțin un oficial superior din cadrul Parchetului Special Anticorupție (SAPO), care a investigat unele dintre cele mai importante scandaluri de corupție din Ucraina, unul dintre acestea ducând la demisia negociatorului-șef pentru pace al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, în noiembrie trecut. Iermak a fost șeful administrației prezidențiale de la Kiev și al doilea om în stat după Zelenski, potrivit media ucrainene.

Datele arată că zeci de oficiali din țările vecine membre NATO au fost, de asemenea, victime ale unor atacuri cibernetice legate de această grupare.

Zeci de e-mailuri ale Forțelor Aeriene Române, vizate de hackerii ruși

În România, hackerii au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor aeriene române, printre care mai multe aparținând unor baze aeriene ale NATO și cel puțin al unui ofițer superior. Ministerul Apărării din România nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Datele arată că spionii au compromis 27 de inbox-uri gestionate de Statul Major General al armatei din Grecia, cel mai înalt organism militar al țării.

În Bulgaria, hackerii au pătruns în cel puțin patru inbox-uri aparținând unor oficiali locali din regiunea Plovdiv, unde se presupune că interferențele rusești ar fi dezactivat serviciile de navigație prin satelit înaintea unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anul trecut. Oficialii bulgari nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea agenției britanice de presă.

Hackerii au piratat de asemenea conturile unor cadre universitare și oficiali militari din Serbia, un aliat tradițional al Rusiei, mai scrie Reuters

CITEȘTE ȘI: