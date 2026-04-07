Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis marți retragerea licenței pentru postul de televiziune Realitatea Plus.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, marți, retragerea licenței pentru postul de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

Aceeași decizie s-a luat și în cazul Gold FM.

„Întrunit în ședința publică din data de 07.04.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: «Licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia», Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru Realitatea Plus) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru Gold FM)”, se arată în anunțul publicat de CNA pe pagina de Facebook.

Sursa: CNA – Consiliul Național al Audiovizualului – Facebook

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniela Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu, potrivit Paginademedia.ro

Postul ar trebui să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.

Într-o intervenție în direct la postul TV, Anca Alexandrescu a anunțat că decizia va fi contestată în instanță, iar postul ar putea emite în online.

Clujeanul Valentin Jucan, membrul CNA care a făcut propunerea revocării licenței, a semnalat că, dacă postul ar emite în aceeași formulă în mediul online, „ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licență”, potrivit HotNews.ro

