Percheziții la sediul DSU: Telefoanele mai multor angajați, ridicate de procurori

Procurorii au făcut, vineri seara, percheziţii la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Raed Arafat, șeful DSU, a afirmat că este o anchetă in rem.

Procurorii militari au făcut vineri percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), într-un dosar privind suspiciuni de muncă fictivă în cazul mai multor medici. Telefoanele mai multor angajați au fost ridicate de procurori, a transmis DSU, într-un comunicat de presă.

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate”, informează DSU.

Suspiciuni de muncă fictivă la DSU: Medici pontați ilegal, remunerați

Ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora mai mulți medici de la Spitalul Floreasca și Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București, dar și din unități medicale din județele Mureș și Bihor, ar fi lucrat simultan și în cadrul DSU, potrivit Antena3CNN.

Potrivit unor surse judiciare, există suspiciunea că o parte dintre aceștia figurau în acte ca fiind prezenți la muncă în cadrul DSU, fără a desfășura în mod real activitate, fiind însă remunerați.

Departamentul pentru Situații de Urgență și-a exprimat întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză. În acest sens, precizează că vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt.

Totodată, DSU reafirmă angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin.

