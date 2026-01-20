Fostul episcop al Hușilor rămâne cu pedeapsa de 8 ani de închisoare pentru viol. Decizia Înaltei Curți, definitivă.

Înalta Curte a respins, marţi, recursul în casaţie înaintat de fostul episcop de Huşi, Cornel Onilă, împotriva condamnării la 8 ani de închisoare pentru viol.

Fostul episcop al Hușilor Corneliu Bârlădeanul, pe numele de mirean Cornel Onilă, rămâne cu pedeapsa de opt ani de închisoare pentru viol.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a respins, marți, o cerere de recurs în casație, o cale extraordinară de atac prin care acesta a încercat să obțină anularea condamnării primite în luna aprilie anul trecut, informează Agerpres.ro

„Respinge, ca nefondat, recursul în casație declarat de inculpatul Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30.04.2025 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Hotărârea Instanței supreme vine după ce fostului episcop i s-a respins o altă cale extraordinară (o contestație în anulare), prin care a încercat să scape de condamnare.

Pe 30 aprilie 2025, Cornel Onilă a fost condamnat definitiv de ICCJ la opt ani închisoare pentru viol și alte agresiuni sexuale comise împotriva unui elev la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

În același dosar, fostul arhimandrit Sebastian Jitaru a primit o pedeapsă de 14 ani și două luni de închisoare, sub acuzația că a violat trei elevi de la seminar.

Cornel Onilă a fost acuzat de viol după ce în anul 2017 în spațiul public au apărut înregistrări în care acesta ar fi întreținut relații sexuale cu un minor, care la momentul respectiv ar fi fost elev al Seminarului Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

