Preotul Visarion Alexa, condamnat la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Decizia instanței, definitivă.

Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel București la doi ani și jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat de agresiune sexuală.

Agresiunea sexuală s-a produs cu mai bine de trei ani în urmă.

Joi, magistrații Curții de Apel București l-au condamnat definitiv pe preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul bucureștean Militari la doi ani și jumătate închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie, informează Agerpres.ro

Curtea de Apel București a respins joi atât apelul preotului, cât și pe cel al victimei, fiind menținută sentința aplicată de instanța inferioară.

Instanța l-a obligat pe Visarion Alexa să-i plătească părții vătămate 2.700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune morale.

Procurorii susțin că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară al unei biserici din București, victimă fiind o enoriașă venită la spovedanie.

Visarion Alexa era unul dintre cei mai populari preoți din Capitală, cu prezențe la emisiuni radio și tv.

Imediat după izbucnirea scandalului, el a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, însă o instanță a decis ca el să fie eliberat și plasat sub control judiciar.

Patriarhia Română a anunțat că preotul și-a recunoscut faptele în fața unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureștilor, el fiind suspendat de la slujire și retras din funcția de paroh.

„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declarație personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat și în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunțite și invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reținut în declarații”, informa atunci purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

