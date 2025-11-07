Judecătorul de 9.000 de euro pe lună: Ministerul Justiției, obligat să plătească diurnă magistratului trimis la Madrid în urma deciziei Tribunalului Sibiu

Tribunalul Sibiu a admis cererea judecătorului Claudiu Andrei Rus de plată a diurnei de detașare ca magistrat de legătură în Spania. Nemulțumit de banii pe care-i primește din partea Ministerului Justiției, Rus a dat în judecată instituția.

Recent, Tribunalul Sibiu a admis cererea judecătorului Claudiu Andrei Rus prin care a solicitat Ministerului Justiției 2% din salariul brut, pe zi, drept diurnă, el fiind detașat în Spania ca magistrat de legătură.

Chiria pe care i-o plătește statul este de 3.600 de euro/lună, notează Presshub.ro

„Obligă pârâtul să achite reclamantului drepturile salariale datorate cu titlu de diurnă, în cuantum de 2%/zi din indemnizaţia de încadrare brută lunară, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi la care se va calcula dobânda legală penalizatoare de la data la care aceste sume erau exigibile şi până la data plăţii efective, pentru perioada 01.02.2022 şi până la încetarea detaşării”, se arată în decizia Tribunalului Sibiu. Hotărârea instanței nu este definitivă.

Asta înseamnă că judecătorul care a semnat o serie de decizii controversate în țară și apoi a fost trimis în Spania va câștiga, pe lângă salariul de 30.000 de lei net pe lună, încă 15.000 de lei diurnă, adică 45.000 de lei, echivalentul a 9.000 de euro pe lună, net.

La solicitarea Presshub.ro către Ministerul Justiției privind cheltuielile suportate de statul român în cazul magistraților de legătură, precum și chiria pe care ministerul o plătește pentru familia judecătorului Rus, mutat din 11 februarie 2025, la Madrid, instituția a arătat că „personalul aflat în astfel de misiuni” beneficiază, pe lângă salariul lunar în valută, de o serie de drepturi „suportate de instituția trimiţătoare”.

Privilegiile unui magistrat de legătură

*costul transportului în trafic internaţional;

*cheltuielile de chirie, întreţinere şi dotare a locuinței de serviciu;

*indemnizaţia pentru concediul de odihnă;

*costul asigurărilor de sănătate sau cheltuielile medicale aferente, în condițiile stabilite prin actul normativ;

*costul cazării la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuință în Bucureşti, pe perioada venirii în ţară în interes de serviciu.

„În aplicarea acestor dispoziţii, Ministerul Justiţiei decontează lunar contravaloarea chiriei pentru locuinţa din Spania, în cuantum de 3.600 euro/lună”, se arată în răspunsul MJ.

Cine este Andrei Rus

Om de bază al grupării „antireformiste” din instanța supremă, Rus este soțul Iulianei Alexandra Rus, judecătoare pensionată recent la 50 de ani, notează sursa citată.

În dosarul în care au fost judecați Dragoș Dobrescu și Doru Boștină, Rus a stabilit că „instanțele naţionale nu sunt obligate să lase neaplicate deciziile Curții Constituționale a acestui stat membru prin care este invalidată dispoziția legislativă națională care reglementează cauzele de întrerupere a termenului de prescripție în materie penală”.

Rus a făcut parte din completul care l-a achitat pe pe fostul ministru al Sanatății Nicolae Bănicioiu pe motiv că „fapta nu există” în dosarul în care a fost trimis în judecată sub acuzația de trafic de influență.

În 2022, Rus a fost judecător raportor, în speța potrivit căreia doar suspecții de omor și cei acuzați de comiterea infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război nu vor beneficia de întreruperea anchetelor sau a proceselor. Rus a interpretat decizia CCR ca fiind o lege mai favorabilă, care se aplică retroactiv, lucru care a condus la închiderea a mii de procese penale pe motivul prescrierii faptelor.

