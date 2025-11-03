Valea Oltului, blocată azi-noapte cu 20 de tone de… semințe! Au fost „pierdute” dintr-un camion. VIDEO

Circulaţia rutieră pe Valea Oltului (DN7) a fost blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut zeci de tone de seminţe de floarea soarelui.

Valea Oltului, blocată azi-noapte cu 20 de tone de… semințe! Au fost „pierdute” dintr-un camion|Foto: DRDP Craiova - Facebook

Potrivit unei informări publicate de Centrul Infotrafic al Poliției Române, luni dimineața, în jurul orei 6.00, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localității Brezoi, județul Vâlcea, după ce încărcătura dintr-un autocamion (semințe de floarea soarelui) s-a vărsat pe partea carosabilă.

Circulaţia rutieră pe DN 7, Valea Oltului, a fost blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui.

La faţa locului au intervenit echipe ale DRDP Craiova, care au acționat pentru eliberarea şoselei

„Se acționează pentru curățarea suprafeței de rulare, carosabilul fiind alunecos. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 07.00”, potrivit Poliției Române.

Ulterior, DRDP Craiova a revenit cu un comunicat pe pagina de Facebook prin care semnala încheierea intervenției și reluarea circulației rutiere pe ambele sensuri de mers.

„Actualizare informații: Circulația rutieră a fost reluată pe ambele sensuri”, a informat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

