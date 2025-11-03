A comandat cineva lapte la cafea? O vacă se plimbă nestingherită pe străzile din Cluj-Napoca.

Luni dimineață, o vacă a fost fotografiată în timp ce se plimba nestingherită pe stradă în Cluj-Napoca.

O vacă la plimbare pe străzile din Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Săptămâna a început cu un participant neobișnuit în trafic pe străzile din Cluj-Napoca.

O vacă a fost semnalată cum se plimbă nestingherită pe carosabil în cartierul Zorilor.

Animalul a fost zărit și în zona sensului giratoriu de la Sigma din Observator, iar ulterior a coborât pe strada Republicii după cum se poate observa în fotografie.

Vaca este căutată de stăpân, însă inițial, potrivit unei postări de pe grupul de Facebook - Protecția animalelor Cluj, proprietarul o căuta în Făget, Feleac, Salicea (Ciurila), Micesti (Tureni), Vâlcele, dar între timp animalul a ajuns în Cluj-Napoca.

