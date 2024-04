Ateneul Român a primit marca patrimoniului european pentru rolul semnificativ în istoria și cultura Europei

Ateneul Român primește marca patrimoniului european din partea Comisiei Europene pentru rolul semnificativ jucat în istoria și cultura Europei, alăturându-se astfel altor șase situri din UE.

Un juriu european de experți independenți din întreaga Europă a recomandat 7 situri din cele 16 preselectate de statele membre participante în cadrul selecției. Cele 7 situri câștigătoare din anul de selecție 2023 vor primi în mod oficial marca în timpul ceremoniei de decernare a MPE, care va avea loc la Anvers la 17 aprilie 2024, potrivit Comisiei Europene.

Cele șapte situri sunt:

*Cisterscapes–Cistercian Landscapes Connecting Europe (Austria, Cehia, Germania, Polonia, Slovenia);

*Mănăstirea San Jerónimo de Yuste (Spania);

*Muzeul Our Lord in the Attic (Țările de Jos);

*Teatrul Regal Toone (Belgia);

*Kalevala (Finlanda);

*Athenaeum Român (România) și Sant’Anna di Stazzema (Italia).

Marca patrimoniului european este acordată monumentelor, siturilor naturale sau urbane, dar și obiectelor, bunurilor și patrimoniului imaterial. Aceasta recunoaște rolul lor esențial în istoria și cultura europeană, precum și în construirea a ceea ce este în prezent Uniunea Europeană.

Câteva curiozități despre Ateneul Român

*a fost construit de Societatea Ateneul Român la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a găzdui o bibliotecă publică, conferințe, concerte de muzică clasică, expoziții și alte activități cultural-artistice, în cadrul misiunii sale de popularizare a culturii prin orice mijloace.

*începând din 1889, Ateneul găzduiește Societatea Filarmonică Română (în prezent Filarmonica „George Enescu”), fondată cu aproape două decenii în urmă pentru a disemina cultura muzicală și pentru a populariza capodoperele compozitorilor clasici.

*începând din 1958, Ateneul Român găzduiește unul dintre cele mai importante evenimente muzicale clasice din lume, Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu”, numit în onoarea marelui compozitor român.

