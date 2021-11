Lucrările la baza sportivă La Terenuri, la doar 55%. Boc: „Mă gândesc inclusiv la reziliere”

Primarul Emil Boc a declarat că nu exclude varianta rezilierii contractului cu asocierea de firme care lucrează la baza sportivă La Terenuri, dacă aceștia nu recuperează din întârzieri până la începutul anului viitor.

Foto: Facebook/ La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur

Stadiul lucrărilor la baza sportivă din Mănăștur a ajuns la doar 55%, deși lucrările trebuiau terminate deja din luna septembrie. Primarul Emil Boc a declarat că asocierea de firme care se ocupă de amenajarea acesteia va primi penalități de întârziere, dar dacă lucrările nu vor progresa peste ritmul actual, nu exclude rezilierea contractului și relansarea licitației, dând exemplul Turnului Pompierilor, care a fost scos la licitație recent pentru finalizarea lucrărilor de altă firmă.

„Întrebați firma, pune-ți-i pe lista rușinii, merg până la situația în care, dacă nu își vor face treaba până la începutul anului viitor, mă gândesc inclusiv la reziliere, nu exclud asta din calcul. Deocamdată nu am în vedere, dar e ultima pe listă ca formă de presiune și de răspuns la faptul că o lucrare pe care trebuiau să o termine anul acesta nu o vor termina, ba au lucrările în jurul la 55% grad de realizare anul acesta. Vor primi penalități de întârziere. Dacă nu vor termina în timp util anul viitor și vom observa că întârzierile se adâncesc, nu se recuperează, ce poți să faci, ca ultimă soluție, decât să reziliezi?

Așa am pățit cu Turnul Pompierilor, am tot așteptat. Eu nu sunt pe banii mei aici, sunt pe banii dumneavoastră și trebuie să iau deciziile legale. Dacă nu termină lucrarea, dau penalități. Când văd că nu sunt șanse să termine, că firma merge în faliment, că nu au resurse, atunci reziliez și fac altă licitație. În viața administrativă, din nefericire, ai fel și fel de situații cu firmele, că nu sunt ale tale cele care lucrează, sunt firme care au câștigat prin licitație un contract”, a declarat edilul, la un post local de radio.

Contractor general al lucrărilor este Asocierea SC RO-Verde Landscaping SRL –SC Opentrans SRL - SC Electrogroup SA - SC Cris Garden SRL - SC Prospect Dill SRL. Valoarea contractului se ridică la 26,5 milioane de lei fără TVA, din care servicii de proiectare: 501.360 lei fără TV, servicii de asistență tehnică: 90.680 lei fără TVA, valoarea lucrărilor de execuție: 25.989.576,15 lei fără TVA.

Când trebuiau terminate lucrările?

Durata lucrărilor prevăuzută în contract este de 16 luni și a fost prelungită de două ori cu acordul părților, după cum urmează:

Durata contractului: 16 luni (120 zile proiectare si 12 luni execuție) – 01.09.2021

+ 20 zile conform deciziei nr. 1 – 24.09.2021 conform Actului adițional nr.1 prelungire cauzată de intervenția Gărzii Naționale de Mediu;

+ 19 zile conform deciziei nr. 2 – 10.10.2021 conform Actului adițional nr.2 care se află la executant în vederea semnării, prelungire cauzată de dispozițiile de șantier nr. 1(amenajare mal pârâu), 2 (relocare terenuri pentru evitare traseu conductă Dn400-pentru care s-a obţinut şi autorizaţie de construire), 4 (subtraversare pârâu conductă Dn250), 19 (refacere declivitati parcare) şi 20 (refacere acces principal, evitare conductă Dn 250).

Mănășturenii s-au săturat să aștepte

Grupul de inițiativă pentru Mănăștur a adresat miercuri o scrisoare deschisă primarului Emil Boc prin care cer explicații pentru întârzierile de la baza sportivă La Terenuri.

„Având în vedere că observăm în ultimii 2 ani în zona La Terenuri lucrările la şantier sunt destul de încetinite sau că în unele perioade din ultimii 2 ani, nu s-a lucrat aproape deloc, ne arătăm îngrijorarea față de toată implementarea la timp a proiectului promis de administrație către comunitățile de aici. În plus, în perioada pandemiei numeroși cetățeni din zonă au dorit să folosească zona verde pentru sport sau loisir, accesul fiindu-le restricționat în zonă datorită începerii șantierului, însă acesta stagnând enorm în ultima perioadă, fiind păcat de zona verde care putea fi folosită de atâția locuitori mai ales în perioada de lockdown. Există numeroși cetățeni nemulțumiți din zonă care spun ca nu au unde ieși cu copiii, cu animalele de companie, unde face sport etc. Locuitori din zonă spun ca clădirea este prea mare și ocupă foarte mult spațiu verde, în plus majoritatea spun ca toata vara muncitori de pe șantier nu au fost monitorizati si controlati”, arată activiștii, în scrisoarea adresată municipalității și primarului Emil Boc.

Totodată, aceștia solicită informații cu privire la următoarele:

1. Am dori să ne transmiteţi Proiectul Tehnic dat spre execuţie pentru construirea Zonei de agrement, Parcul La Terenuri.

2. Dorim să ne transmiteţi şi Contractul stabilit între Primăria Municipiului Cluj Napoca şi constructorul parcului.

3. De asemenea, dorim să ne comunicaţi şi Etapele lucrărilor, Calendarul de desfăşurare a lor cât şi Termenele aferente.

4. În cazul în care termenele sunt depășite, dorim să știm dacă s-a depus o garanție de către constructor și dacă deja s-au aplicat penalități acestuia pentru neîndeplinirea termenelor promise.

5. Vă rugăm să ne indicați dacă derulați un proces de Monitorizare a procesului de lucru și dacă ați numit un Inspector din cadrul instituției pentru vizite pe șantier și monitorizare constantă a îndeplinirii contractuale. Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să ne comunicați contactul acestuia, pentru o mai bună comunicare.

6. În plus, am dori să ne transmiteți și următoarele răspunsuri la întrebări punctuale privind proiectul zonei de agrement:

a. Vă rugăm să ne prezentați căile de acces între zona de agrement și pădure.

b. Vă rugăm să ne spuneți dacă se va păstra legătura între străzile Parâng și Negoiu/Mehedinți.

c. Vă rugăm să avem informații despre cum o sa fie monitorizată şi protejată Zona de agrement, Parcul La Terenuri.

Suprafața de spații verzi amenajate în cadrul zonei de agrement este de peste 18.000 de metri pătrați. Parcul de agrement va oferi clujenilor zone de recreere pentru copii și seniori. Amfiteatrul în aer liber prevăzut în proiect va putea fi utilizat sub formă de patinoar pe timpul iernii.

Noua investiție cuprinde crearea de parcări auto și facilități pentru biciclete: stație pentru bike sharing și stații pentru încărcarea bicicletelor electrice. Căile de acces vor fi modernizate și se vor crea două pasaje de trecere peste pârâul Calvaria.

După finalizarea acestui obiectiv de investiții, clujenii și nu numai vor avea oportunitatea să se relaxeze sau să practice activități sportive într-o nouă facilitate ultramodernă, cu acces gratuit, pe modelul celei existente deja în cartierul Gheorgheni.

