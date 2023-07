Trei școli noi, din toamnă, în Cluj-Napoca. „Dacă nu era greva profesorilor, puteam deschide mai repede”

Din toamnă, trei școli noi vor fi date în folosință în Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2023-2024.

Trei școli noi în Cluj-Napoca pentru anul școlar 2023-2024/Foto: Emil Boc Facebook.com

În urma lucrărilor de modernizare și extindere a școlilor din municipiul Cluj-Napoca, din toamnă, elevii vor dispune de sute de noi locuri în unitățile de învățământ preuniversitar.

Sute de noi locuri pentru elevi în școlile din Cluj

Edilul Emil Boc a recunoscut, miercuri, în deschiderea ședinței de Consiliu Local, că noile spații educaționale ar fi putut fi deschise mai devreme, însă greva profesorilor a determinat autoritățile locale să integreze și lucrările specifice de vară în cadrul șantierelor deschise pentru modernizare.

„Dacă nu era greva profesorilor, puteam să intrăm și mai repede în școli. Fiind acea grevă, nu am mai accelerat lucrările, am așteptat să fie finalizate și lucrările noi, specifice verii. Adică, acolo unde este cazul și mai sunt lucrări de făcut pe timpul verii, am cerut ca acestea să fie integrate.

Până la toamnă avem trei școli pentru elevi care vor intra în circuit”, a declarat edilul Clujului.

Investiția în modernizarea și extinderea prin noi corpuri de clădire a unităților de învățământ preuniversitar a vizat trei școli din cartierele Clujului.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (cartier Iris)

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc Facebook.com

Contactul pentru realizarea acestei investiții a fost semnat în septembrie 2021, când România se afla în stare de alertă în contextul pandemiei de Covid-19.

Proiectul de modernizare a făcut posibil majorarea numărului pentru elevi (capacitate de 630 de elevi), prin creșterea numărului de săli de curs dar și a laboratoarelor necesare în defășurarea activității didactice.

Valoarea lucrărilor de modernizare este de 30.258.186,29 lei TVA inclus.

Noua unitate de învățământ preuniversitar din cartierul Iris va dispune de cea mai mare sală de sport din Cluj, potrivit Primăriei.

Seminarul Teologic Ortodox – ciclu gimnazial (cartier Mărăști)

Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca/ Foto: Emil Boc - Facebook

Noua școală dispune acum de 16 săli de clasă (capacitate 400 de elevi) și 5 laboratoare, iar etajul nou construit cuprinde 5 săli de clasă.

Valoarea contractului de execuție este de peste 3 milioane de euro.

Școala Gimnaziala „Iuliu Hațieganu” (cartier Mănăștur)

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”/Foto: Emil Boc Facebook.com

Investiția de la școala gimnazială din Mănăștur este de peste 1,7 milioane euro. Iar noul corp de clădire realizat în cadrul proiectului va dispune de un spațiu ce va acoperi o capacitate de 448 elevi, potrivit detaliilor proiectului.

Cele trei școli noi vor fi pregătite pentru începutul anului școlar 2023-2024.

