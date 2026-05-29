START Florești Fest 2026! Vezi progamul.

Florești Fest 2026 începe astăzi, vineri, 29 mai. Parcul Poligon devine centrul distracției în cea mai mare comună din România.

În perioada 29 mai - 1 iunie 2026, Parcul Poligon din Florești devine centrul distracției și al comunității printr-o nouă ediție spectaculoasă a Florești Fest, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate publicului din zona metropolitană Cluj.

Timp de patru zile, participanții vor avea parte de concerte live, activități pentru copii, zone de relaxare, experiențe pentru întreaga familie și o atmosferă de festival modern, într-un eveniment gândit pentru toate generațiile.

Pe scena Florești Fest 2026 vor urca:

Irina Rimes

AMI

Puya

Guess Who

Oscar

Nouă Unșpe (911)

Eva Timush

Gașca Zurli

artiști locali

invitați speciali

Program Florești Fest 2026

Program scena principală:

29 mai 2026: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ Dani, Voltaj Academy și DJ Raul on sax, iar capii de afiș vor fi AMI și Guess Who.

30 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ Dani, The Beat Music School, DJ Raul on sax, iar capii de afiș vor fi Puya și Oscar.

31 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ Dani, Rock Academy, iar capii de afiș vor fi Irina Rimes și Eva Timush . De asemenea va fi și un spectacol de artificii.

. De asemenea va fi și un 1 iunie: programul începe la 10.30, cu Zurli Show. De la ora 15.00, urcă pe scenă Ansamblui Folcloric Cununa Someșană Florești, De la ora 19.30 va fi Candyland, mega show-ul mascotelor by Kid Candy, iar la final urcă pe scenă Nouă Unșpe (911).

Program „Hambarul cu Idei”, la Florești Fest 2026

Program „Amfiteatrul Cooltural”, la Florești Fest 2026

Organizatorii pun accent și în acest an pe experiența completă a participanților, festivalul fiind un eveniment pet friendly și orientat spre comunitate, socializare și timp de calitate petrecut împreună.

„Florești Fest a devenit mai mult decât un simplu festival. Este un eveniment care aduce comunitatea împreună și transformă Floreștiul într-un punct important de atracție culturală și de divertisment pentru întreaga zonă metropolitană”, transmit organizatorii.

Evenimentul este organizat de Primăria Florești cu sprijinul Memorabil Events, iar sponsorii principali ai ediției din 2026 sunt Urbano Shopping and Living și VIVO! Cluj.

Participarea la eveniment este gratuită.

Ziua de 1 Iunie va avea un program special dedicat copiilor și familiilor, cu activități interactive, spectacole și momente pregătite special pentru cei mici.

Programul complet și informațiile actualizate pot fi consultate în aplicația Memorabil Events și pe platformele oficiale ale evenimentului, dar și în imaginea de mai jos.

