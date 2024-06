Momente memorabile la Florești Fest. Bogdan Pivariu: „Toți au avut motive de bucurie. Comunitatea este una vibrantă.”

Atmosferă de mare festival la Florești.

Momente memorabile la Florești Fest/Foto: Florești Memorabil - Facebook

În perioada 31 mai – 2 iunie, în Parcul Poligon din Florești a avut loc a treia ediție a Florești Fest.

Momente memorabile la Florești Fest/Foto: Florești Memorabil - Facebook

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat că ediția din acest an a fost una memorabilă.

„Florești a avut parte de un adevarat festival în această ediție a Floresti Fest. Am dovedit încă o dată! Comunitatea din Florești este una vibrantă care știe să prețuiască și are nevoie de astfel de evenimente.Toți au avut motive de bucurie, de la copiii care s-au distrat alături de cele mai iubite personaje animate, tinerii adolescenți care s-au bucurat de influenceri și artiștii preferați chiar aici, acasă la ei. Am văzut multe grupuri de familii care au ieșit împreună și au sărbătorit apartenența la frumoasa comunitate floreșteană. Florești se schimbă, Florești devine Noul Florești”, a transmis Bogdan Pivariu.

Concerte, activități pentru cei mici și foc de artificii

În acest an, pe scena Florești Fest au urcat cei mai cunoscuți artiști ai momentului: Delia, Carla's Dreams, Irina Rimes, Andra Gogan, Nicole Cherry, Holy Molly, Randi, Mandinga şi Mario Fresh.

Delia pe scena Florești Fest/Foto: Florești Fest - Facebook

De asemenea, la ediția din acest an au fost organizate și activități pentru cei mici.

Activități pentru copii la Florești Fest/Foto: Florești Fest - Facebook

Activități pentru copii la Florești Fest/Foto: Florești Fest - Facebook

Totodată, ultima zi a evenimentului s-a încheiat cu un foc de artificii.

Foc de artificii la Florești Fest/Foto: Florești Memorabil- Facebook

