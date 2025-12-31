Iluminatul public din Florești, modernizat cu încă 2 mil. lei. Primarul Pivariu: „Am semnat contractul de finanțare”.

Rețeaua de iluminat public din Florești va fi modernizată în totalitate.

Iluminatul public din Florești urmează să fie modernizat în totalitate | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu / Fotografie ilustrativă

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu a vorbit despre stadiul celor mai importante proiecte derulate de Primăria celei mai mari comune din România, în acest an.

„Sunt foarte multe proiecte. Peste 120 de investiții în derulare. Chiar în această perioadă a anului, în magia sărbătorilor, aici în Florești, munca a continuat. Chiar ieri (30 decembrie 2025 - n. red.) am semnat un contract de finanțare de aproximativ două milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public în comuna Florești”, a declarat Bogdan Pivariu, miercuri, 31 decembrie 2025, la emisiunea Ziua Live.

Potrivit edilului este al treilea proiect de acest gen în comună, iar primele două de acest tip au fost implementate.

„Al treilea a fost semnat acum, iar al patrulea (contract/proiect - n. red.) este pregătit. Așteptăm să fie deschisă axa de finanțare, iar cu aceste proiecte, tot iluminatul public din Florești este modernizat”, a mai spus Bogdan Pivariu.

Acesta a mai precizat că, practic, cu acest al treilea proiect, circa 80% din iluminatul public din Florești va fi modernizat cu tehnologie de ultimă generație în direcția sustenabilă.

Totodată, primarul celei mai mari comune din România a vorbit și despre dezvoltarea infrastructurii educaționale din Florești.

„Este doar o mică parte din ceea ce am reușit. Am atras foarte mulți bani europeni, inclusiv în infrastructura educațională, unde am atras peste 23 de milioane de euro până acum. Sunt proiecte în implementare. Școala nouă care este în execuție, școala verde, extinderea Liceului „Dumitru Tăuțan”. Toate aceste proiecte aduc aproximativ încă 3.000 de locuri în școlile din comuna Florești. (2025 - n. red.) a fost un an destul de bun pentru administrația din Florești. Este direcția pe care trebuie să o urmăm. Comuna este un pol de dezvoltare al regiunii nord-vest, un partener de nădejde în ceea ce privește dezvoltarea zonei metropolitane”, a mai detaliat Bogdan Pivariu.

