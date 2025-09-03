Șovinism în Florești. Un bătrân a fost agresat fizic într-un magazin din comună pentru că vorbea altă limbă.

Un bărbat a agresat fizic un vârstnic de 68 de ani într-un magazin din Florești pentru că a vorbit într-o altă limbă.

Un vârstnic de 68 de ani a fost agresat fizic într-un magazin din localitatea Florești după ce a vorbit în altă limbă.

Totul s-a întâmplat într-un magazin din Florești, chiar în prima zi de vară.

Agresat fizic într-un magazin din Florești pentru că vorbea altă limbă

„În cursul zilei de 2 septembrie, polițiștii din Florești au identificat au identificat persoana care ar fi fost agresată fizic într-un magazin din localitatea Florești, ca fiind un bărbat de 68 de ani, din aceeași localitate.

În urma audierilor, a rezultat faptul că, în data de 1 iunie a.c., în intervalul orar 12.00-13.00, bărbatul de 68 de ani, aflându-se într-un magazin alimentar, ar fi fost agresat fizic de către o persoană necunoscută de sex masculin, după ce aceasta l-ar fi auzit exprimându-se într-o altă limbă, aspect care ar fi generat nemulțumirea agresorului”, a transmis IPJ Cluj, într-un comunicat.

Contactați de monitorulcj.ro, reprezentanții IPJ Cluj au declarat să nu ne pot spune în ce limbă s-ar fi exprimat bărbatul vătămat.

Poliția nu l-a găsit pe agresorul din Florești, iar victima nu a depus plângere

Potrivit comunicatului, până în acest moment, persoana vătămată nu a depus plângere.

Cercetările desfășurate cu privire la săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a întregii stări de fapt, identificarea persoanei implicate și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate.

Acesta tip de caz nu este unic în ultima perioadă luni deoarece zilele trecute au apărut mai multe întâmplări similare, una chiar în Cluj, unde un cetățean străin venit la muncă a fost bătut crunt și a ajuns în comă. Evenimentul s-a întâmplat în aceeași zi în care, la București, un alt livrator străin a fost lovit de un tânăr care a filmat propria agresiune.

Ambii agresori, atât cel din Cluj, cât și cel din București au fost arestați preventiv.

Foto: depositphotos.com

