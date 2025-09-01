Muncitor străin, în comă după ce a fost bătut de un bărbat în Cluj. Nu se știe dacă va trăi, iar făptașul a fost arestat preventiv.

Un cetățean străin se află între viață și moarte după ce bătut fără milă la Cluj de un bărbat care a dat în el chiar dacă nu se mai putea ridica.

Un cetățean străin a ajuns în comă după ce a fost bătut crunt la Cluj | Foto: pixabay.com

La data de 31.08.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive față de un inculpat cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 21 lit. C rap. la alin. 2 C.pen.





Măsura a fost luată pentru o durată de 30 de zile față de inculpat.

Muncitor străin, băgat în comă la Cluj. Nu se știe dacă va trăi

„În esență, în sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea fereată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrjiri medicale (…) Mai mult decât atât, potrivit inscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, se arată în comunicatul Parchetului Cluj.

Totodată, inculpatul a lovit victima care se afla deja la pământ, fapt ce conferă faptei un grad de periculozitate extrem de mare și-l califică pe inculpat ca fiind o persoană extrem de agresivă. În plus, trebuie punctat și faptul că inculpatul a acționat într-o zonă ferită de ochii lumii, întunecată și a lovit un cetățean străin, aflat la muncă pe teritoriul României, după care l-a lăsat căzut, inconștient, fiindu-i indiferente urmările faptelor sale.

Acest incident are un precedent la nivel național, însă nu la fel de grav.

Reaminti că un tânăr a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant în timp ce agresa un curier din Bangladesh, pe motive rasiale. Deputatul AUR Dan Tanasă, cel care i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curierii străini, susține că incidentul scandalos este „o făcătură regizată”.

În 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Ambele evenimente în care cetățanii străini au fost agresații de români vin la câteva zile după acest mesaj.

