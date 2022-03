Rusia și Ucraina sunt aproape să ajungă la un plan de pace

Ucraina şi Rusia ar fi făcut progrese semnificative în cursul negocierilor, îndreptându-se spre un plan de pace în 15 puncte, care ar garanta încetarea focului şi retragerea trupelor ruse dacă autorităţile de la Kiev se angajează să adopte un stat de neutralitate pentru Ucraina.

Ziarul britanic Financial Times, care citează trei surse implicate în negocierile dintre Kiev şi Moscova, subliniază că delegaţiile cele două ţări au discutat luni despre acest proiect de acord, conform căruia Ucraina renunţă să mai adere la NATO şi să găzduiască baze militare străine, în schimbul unor garanţii de securitate din partea unor state precum SUA, Turcia sau Marea Britanie.

Dar atât problema garanţiilor de protecţie din partea ţărilor occidentale, cât şi viitorul statut al teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia în 2014 şi ulterior reprezintă obstacole importante în desfăşurarea discuţiilor.



Kievul insistă asupra unui model „propriu" de neutralitate pentru Ucraina şi nu doreşte să accepte unul inspirat din exemplele Suediei şi Austriei - aşa cum pretinde a priori Moscova -, deşi se arată dispus să renunţe la aspiraţia sa de a adera la NATO.



Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut, marţi, că poziţiile de la negocieri sunt acum „mai realiste", deşi până acum nu se cunosc detaliile acestor discuţii.



Planul în 15 puncte prevede că Ucraina poate să-şi menţină forţele armate, dar trebuie să rămână în afara oricăror alianţe militare cu alte ţări.



În acelaşi timp, conform surselor FT, Kievul trebuie să garanteze unele drepturi pentru limba rusă în Ucraina, a cărei utilizare este larg răspândită, deşi ucraineana rămâne singura limbă oficială.



Proiectul abordează şi aspecte umanitare, potrivit unui consilier al preşedintelui Zelenski, citat de FT, care recunoaşte că Kievul ar fi dispus să abordeze separat statutul Crimeii şi pe cel al teritoriilor din Donbas, a căror independenţă a fost recunoscută de Moscova înainte de declanşarea invaziei la 24 februarie.



Acest acord ar avea în vedere în orice caz retragerea trupele ruse din teritoriile ucrainene ocupate după 24 februarie, potrivit EFE.



Preşedintele Ucrainei a invitat miercuri SUA să creeze o nouă alianţă - United for Peace -, relatează publicaţia ucraineană 'Zerkalo nedeli'.



„Propunem crearea 'United for Peace', o uniune din state responsabile, care au forţă, dar şi conştiinţă pentru a opri conflictele imediat. Care în 24 de ore pot oferi asistenţa necesară. Dacă e nevoie, atunci şi arme, dacă trebuie, atunci să impună şi sancţiuni. Capabile să ofere neîntârziat asistenţă umanitară, politică, financiară", a declarat Zelenski, în cursul discursului său susţinut miercuri prin videoconferinţă în Congresul SUA.



„Invazia rusă pe scară largă din Ucraina a început în 24 februarie. Şi ar fi fost just dacă i s-ar fi pus capăt în numai o zi. În 24 de ore. Pentru ca răul să fie pedepsit fără întârziere. Dar în lumea noastră nu există astfel de instrumente. Războaiele din trecut i-au încurajat pe predecesorii noştri să creeze instituţii care ar trebui să ne protejeze de război. Dar acestea nu funcţionează. O vedem. Or, aceasta înseamnă că sunt necesare noi instituţii, noi uniuni. Noi asta propunem", a pledat Volodimir Zelenski, a cărui ţară se confruntă cu cel mai mare conflict de după Al Doilea Război Mondial.

