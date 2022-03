O firmă de IT din Cluj a analizat care va fi impactul războiului din Ucraina pe piaţa de IT în regiune

Războiul din Ucraina creşte deficitul de programatori în regiune la aproape 40%, iar costurile aferente proiectelor IT şi salariile programatorilor se vor majora cu până la 20%, arată o analiză realizată de specialiştii dezvoltatorului român de software Oves Enterprise.

O firmă din Cluj a analizat care va fi impactul războiului din Ucraina pe piaţa de IT în regiune

O firmă de IT din Cluj-Napoca, cu câteva zeci de angajaţi şi afaceri de 3 mil. euro în anul 2021 crede că a calculat corect ceea ce marile firme de consultanţă şi analiză din IT nu au făcut încă, respectiv impactul războiului din Ucraina asupra pieţei de IT, conform zf.ro.

„Ţinând cont de faptul că exista deja o lipsă de programatori de 15 - 20% la nivelul regiunii noastre, conflictul din Ucraina duce acest deficit spre 40%, fără să punem la socoteală Rusia. Dacă, până acum, era o cerere mare de developeri, acum aceasta va fi şi mai mare, iar developerii disponibili vor deveni o resursă foarte căutată”, susţine Mihai Filip, directorul general al Oves Enterprise.



Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Acesta menţionează, totodată, că se aşteaptă la o creştere de circa 10% - 20% pentru costurile resurselor din piaţa IT din regiune.



„În ultimele săptămâni, companiile de IT din regiune, inclusiv din România, au primit un aflux de solicitări din partea developerilor (angajaţi, freelanceri şi firme de dezvoltare IT) din Ucraina, fie pentru a fi implicaţi în proiecte noi, fie pentru sprijin în relocare, pentru a putea livra serviciile la care s-au angajat.

Totodată, şi companii, în mare parte din SUA şi Europa, care lucrează cu echipe din Ucraina, sunt în căutare de resurse în regiune, atât pentru proiectele aflate în desfăşurare, pentru a le continua şi pentru a diminua întârzierile de livrare, cât şi pentru proiecte noi, ce au deja bugetul aprobat, dar care nu pot fi demarate pentru că nu are cine să le lucreze. Context în care tot mai multe dintre aceste companii se orientează acum către programatorii din România”, reiese din analiza de specialitate, publicată miercuri.

Guvernul României a aprobat o serie de derogări de la legislaţia imigraţiei, pentru a permite cetăţenilor ucraineni să lucreze în România fără a fi nevoie să obţină un permis de muncă şi o viză de lungă şedere.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 20, adoptată pe data de 8 martie 2022, toţi cetăţenii ucraineni care vor semna un contract individual de muncă cu o firmă românească îşi pot prelungi şederea în România, obţinând un permis de şedere în scop de muncă, direct din România, fără a fi necesar să părăsească ţara. Astfel, în contextul unui aflux mare de oameni care intră în România, dar şi al unei pieţe a muncii tot mai globalizată, măsurile de sprijin adoptate prin OUG 20/2022 oferă posibilitatea ucrainenilor care intră în ţară să se întreţină financiar, dacă vor alege să rămână în România, alăturându-se, astfel mai multor iniţiative care ajută în acest sens.

În această direcţie, de sprijin, pentru cei afectaţi, se înscrie şi iniţiativa Oves Enterprise de a oferi pentru developerii şi freelancerii ucraineni oportunităţi de lucru cu partenerii de business ai companiei şi un venit stabil pentru un an - doi, alături de alte beneficii, precum cazare asigurată, iar pentru companiile care au pierdut contactul cu colaboratori lor, din cauza evenimentelor recente, acces la o serie de dezvoltatori independenţi din regiune care i-ar putea ajuta la finalizarea proiectelor.

„Este un moment foarte dificil pentru colegii noştri din Ucraina, cărora, la acest moment, le putem facilita tranziţia spre o viaţă stabilă în România, alături de familia lor, asumându-ne să îi avem în echipă şi să le oferim un venit recurent pentru cel puţin 1 an, 2 ani. În acelaşi timp, toate resursele şi infrastructura Oves, de la sales, product owner, delivery manager, le putem pune la dispoziţie celor interesaţi să ajungă la clientul final, cărora le facilităm accesul la proiecte noi”, mai spune Filip, care menţionează şi faptul că, în această perioadă, îşi doreşte integrarea rapidă a unei echipe de 20 de programatori pentru a răspunde solicitărilor companiilor.

Oves Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, înfiinţată în anul 2015, la Cluj-Napoca, ce are, la ora actuală, 71 de angajaţi şi birouri deschise în România şi Germania.

În prezent, 80% din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenţei artificiale şi Big Data.

CITEȘTE ȘI: