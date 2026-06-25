Venezuela, lovită de două cutremure devastatoare: zeci de morți și peste 700 de răniți

Cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au lovit Venezuela.

Venezuela, lovită de două cutremure devastatoare: zeci de morți și peste 700 de răniți| Foto: pexels.com

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat joi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.ro

Venezuela, lovită de două cutremure devastatoare: zeci de morți și peste 700 de răniți

„În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, și peste 700 de răniți care au fost aduși la urgențe, atât la spitalele publice, cât și la centrele medicale private”, a declarat șefa statului într-o transmisiune a postului de televiziune de stat Venezolana de Television (VTV).

Conform Serviciului seismologic american USGS, un prim seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.

Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanță de primul.

Tot potrivit USGS, este vorba despre un „eveniment dublu” și despre o „catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă”.

„Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative”, a scris institutul.

Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbușit în capitală și a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. „Unele structuri au fost avariate și vrem să evităm orice accident legat de gaze”, a scris el pe X.

În capitală au fost semnalate pene de curent.

Cutremurul a fost resimțit până în Columbia, în capitala Bogota, deși aceasta se află la o distanță de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.

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