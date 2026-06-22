Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, DEMISIONEAZĂ

Premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Keir Starmer, și-a anunțat demisia din funcția de șef al guvernului.

Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Marii Britanii. Fotografie realizată în 2 octombrie 2024, la Bruxelles, Belgia. | Foto: DepositPhotos.com

Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Marii Britanii.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat luni, 22 iunie 2026, că demisionează din funcțiile de lider al Partidului Laburist și de șef al guvernului, angajându-se să asigure un transfer ordonat al puterii, relatează Reuters, potrvit Agerpres.ro.

Noul lider laburist va trebui instalat până la revenirea parlamentului în sesiune în septembrie.

Anunțul lui Starmer vine la mai puțin de doi ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor care promitea să pună capăt haosului în politica britanică.

Luni, Starmer a declarat că îl va susține pe succesorul său, oricine va fi acesta.

Presiunea asupra sa a crescut progresiv în ultimele luni, dar s-a intensificat puternic vineri, 19 iunie 2026 după ce Andy Burnham, fostul primar al Grand Manchester, a câștigat scrutinul în fața candidatului partidului antiimigrație Reform UK, Robert Kenyon, și va reveni în parlament, ceea ce îi permite să încerce să îi ia locul lui Starmer la conducerea laburiștilor și în Downing Street.

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Foto: DepositPhotos.com

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