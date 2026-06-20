Un mort şi zeci de răniţi în urma coliziunii a două trenuri de pasageri în Marea Britanie

Un mecanic de locomotivă a murit și alte peste 80 de persoane au fost rănite în urma unui accident feroviar produs la sud de Bedford.

Un mort şi zeci de răniţi în urma coliziunii a două trenuri de pasageri în Marea Britanie|Foto: pexels.com

Un mecanic de locomotivă a murit și 89 de persoane au fost rănite în urma coliziunii a două trenuri în zona Bedford, la aproximativ 90 de kilometri de capitala britanică, informează The Guardian.

Serviciile de urgență au intervenit la fața locului până noaptea târziu.

Un mort şi zeci de răniţi în urma coliziunii a două trenuri de pasageri în Marea Britanie

Dintre cei răniți, 11 persoane au suferit răni „foarte grave”, iar 22 au fost rănite grav, potrivit serviciului de ambulanță, în timp ce alte 56 de persoane au avut răni minore și au fost tratate la fața locului sau duse la spital.

În acest context, cetățenii au fost sfătuiți, vineri seară, să nu aglomereze departamentele de urgență ale spitalelor locale, cu excepția cazului în care se confruntă cu o urgență reală.

„Gândurile mele sunt alături de familia persoanei care și-a pierdut viața și de cei care au fost grav răniți”, a transmis premierul britanic Keir Starmer într-un mesaj publicat pe X, care a calificat drept „extrem de îngrijorătoare” relatările despre coliziunea a două trenuri de pasageri în apropiere de Bedford.

„Sunt recunoscător serviciilor de urgență pentru răspunsul lor rapid la acest incident tragic”, a adăugat Starmer.

O echipă de inspectori au intervenit la fața locului pentru a demara colectarea probelor în acest caz, conform departamentului de investigare a accidentelor feroviare.

Mesajul Consulatului României la Londra

Consulatul General al României la Londra a anunțat că are în atenție accidentul feroviar produs în zona Bedford/Luton, și urmărește îndeaproape evoluția situației, în coordonare cu autoritățile britanice competente pentru obținerea de informații oficiale privind eventuali cetățeni români afectați și pentru acordarea sprijinului consular necesar.

„A fost activată Rețeaua regională de contacte la nivelul comunității românești din regiune în vederea identificării de informații despre cetățeni români ce ar fi afectați respectiv pentru coordonarea asistenței consulare și comunitare”, menționează sursa citată.

Având în vedere perturbările majore ale circulației feroviare în zona Bedford/Luton, cetățenii români care au zboruri programate de pe sau către Aeroportul London Luton sunt rugați să verifice din timp statusul zborului, precum și opțiunile de transport către/de la aeroport, consultând informațiile furnizate de compania aeriană, aeroport și operatorii de transport. Totodată, aceștia sunt sfătuiți să își planifice deplasarea alocând timp suplimentar și să evite traseele care presupun apropierea de zona incidentului.

Cetățenii români care se află într-o situație de urgență în legătură cu acest accident, precum și rudele acestora, sunt rugați să contacteze 999 și, pentru sprijin consular, linia de urgență a Consulatului General al României la Londra: +44 7738 716335.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: