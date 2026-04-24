Norvegia vrea să interzică rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani

Norvegia urmează să interzică accesul pe rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani.

Norvegia a anunțat vineri, 24 aprilie 2026, că până la finalul anului va prezenta în parlament un proiect de lege care va interzice folosirea social media de către tineri înaintea împlinirii vârstei de 16 ani, companiile tehnologice urmând să fie responsabile cu verificarea vârstei utilizatorilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.ro.

Mai multe țări europene caută să limiteze folosirea social media de către copii, după ce Australia a devenit în decembrie anul trecut prima țară din lume ce interzice utilizarea platformelor respective de către tinerii sub 16 ani.

„Introducem această legislație pentru că dorim o copilărie în care copiii trebuie să fie copii”, a declarat premierul Jonas Gahr Store într-un comunicat.

„Jocurile, prieteniile și viața de zi cu zi nu trebuie să fie înlocuite de algoritmi și ecrane. Aceasta este o măsură importantă pentru a salvgarda viețile digitale ale copiilor”, a adăugat șeful guvernului de la Oslo.

Executivul norvegian nu a precizat ce aplicații vor fi vizate de măsura respectivă.

Interdicția decisă de Australia se referă la aplicațiile Instagram și Facebook dezvoltate de Meta, precum și la TikTok, Snapchat, YouTube și X.

