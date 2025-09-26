Tot mai mulți români se întorc acasă: numărul imigranților l-a depășit pe cel al românilor care au emigrat

Pentru al treilea an la rând, România are sold migrator pozitiv: mai mulți oameni se stabilesc în țară decât pleacă.

România își schimbă treptat profilul migrațional|Foto: Inspectoratul General pentru Imigrări

România continuă să fie o țară de imigrare, astfel că soldul migrației internaționale, la nivelul anului 2024, acesta a fost unul pozitiv, numărul imigranților depășind numărul emigranților cu 58.800 de persoane, potrivit datelor statistice publicate la finalul lunii august.

Pentru al treilea an consecutiv, România are sold migrator pozitiv – adică mai mulți oameni se stabilesc în țară decât pleacă, arată datele publicate joi de Monitorul Social.

Astfel, între 2022 și 2024, România a înregistrat aproape 200.000 de locuitori în plus datorită imigrației, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

În 2024, România nu mai este dominant o țară sursă de emigrație, ci preponderent de imigrație.

În ultimii 3 ani, soldul migrator a fost de:

*+97.114 persoane (2022)

*+66.065 persoane (2023)

*+36.200 persoane (2024)

Cine sunt imigranții?

Conform datelor Monitorului Social, 2/3 sunt români care revin acasă (peste 217.000 în 2023).

Restul de 106.500 sunt cetățeni străini, în special din:

*Nepal - 18.042,

*Sri Lanka - 14.316,

*Turcia - 9.366,

*India - 7.830,

*R. Moldova - 5.742,

*Bangladesh - 4.982.

Cine emigrează?

În 2023, au plecat din România 239.000 de persoane, dintre care doar 63% români.

Printre cei care au părăsit România s-au numărat și mii de cetățeni nepalezi, turci, srilankezi, moldoveni și indieni, arată datele oficiale.

Fără imigranți, populația României scădea sub 19 milioane

Populația României a continuat să scadă anul trecut, chiar dacă numărul imigranților l-a depășit pe cel al românilor care au emigrat:

„România a continuat să fie o țară de imigrare. Cu toate acestea, soldul migrației internaționale, în scădere fată de anii precedenți, nu a reușit să compenseze sporul natural negativ (-102 mii persoane). Drept urmare, la 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost în scădere față de aceeași dată a anului anterior”, se arată în analiza publicată de INS la finalul lunii august.

Astfel, populația rezidentă în România a scăzut cu 31.545 de persoane, la 1 ianuarie 2025, față de începutul anului anterior, până la 19.036.031 de locuitori, în timp de fenomenul de îmbătrânire continuă să se accentueze.

