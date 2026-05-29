De ce NU a fost doborâtă drona rusească înainte să lovească blocul din Galați? Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT.

Reprezentații Ministerului Apărării Naționale (MApN) au explicat de ce nu a fost doborâtă drona rusească care s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Imagine de la blocul din Galați, unde s-a prăbușit o dronă rusească

Reprezentații Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, 29 mai 2026, că „situația este sub control”, subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei, în contextul prăbușirii dronei rusești pe un bloc din Galați.

Locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, a declarat, într-o conferință de presă susținută la sediul MApN, că în timpul atacului asupra infrastructurii portuare ucrainene, au fost aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv alertarea și decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, respectiv două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

De ce nu a fost doborâtă drona rusească?

„Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1 și 46 de minute la 19 km est de Reni. A intrat în spațiul aerian la României la ora 1 și 52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1 și 56 de minute, parcurgând circa 10 kilometri în spațiul aerian național. Decizia de angajare a unei ținte aeriene se bazează pe informații confirmate și pe o evaluare permanentă a situației operaționale din zona”, a afirmat Maxim.

Generalul a punctat că timpul pentru luarea unei decizii privind doborârea unei drone este „extrem de scurt”.

„În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare, amenințări aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spațiul arian național este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. Eventuala angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine, dronă despre care, la acel moment, nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare. Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare a acesteia în condiții de siguranță”, a mai spus Gheorghe Maxim.

CSAT convocat de urgență

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru vineri, 29 mai 2026, la ora 11.00, pentru a discuta implicaţiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional de la începutul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

„Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă (…) Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a anunțat Nicușor Dan, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

