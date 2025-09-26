Regatul Unit (UK) introduce o carte de identitate digitală. Va fi „instalată” pe telefonul mobil.

Regatul Unit va introduce o carte de identitate digitală, care va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici.

Regatul Unit introduce o carte de identitate digitală|Foto: Depositphotos.com

Regatul Unit a anunțat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale, transmit Reuters, AFP și DPA, citate de Agerpres.ro

Acest document, care va fi stocat pe telefoanele mobile, „va face mai dificilă munca ilegală în această țară, frontierele noastre devenind mai sigure”, a declarat premierul britanic Keir Starmer, potrivit sursei citate.

Potrivit acestuia, noua măsură va oferi „oportunități enorme” pentru Regatul Unit.

„Știu că oamenii care muncesc sunt îngrijorați în legătură cu nivelul migrației ilegale în această țară. O frontieră sigură și migrația controlată sunt cereri rezonabile și acest guvern ascultă și își respectă promisiunile”, a subliniat Starmer.

În Regatul Unit, introducerea unei astfel de document face obiectul dezbaterilor de mulți ani.

Potrivit dispozitivului prevăzut de guvern, titularii acestui nou tip de document de identitate digital nu vor trebui să îl aibă în permanență asupra lor și nu li se va putea cere să îl prezinte, dar el va deveni „obligatoriu pentru a dovedi dreptul titularului de a munci” în Regatul Unit până la finalul actualei legislaturi, respectiv anul 2029.

De la începerea mandatului său de premier, Keir Starmer a adoptat mai multe măsuri de luptă contra imigrației ilegale și muncii ilegale.

Franța a avertizat constant că unul dintre principalele motoare ale imigrației ilegale o constituie facilitatea de a lucra pentru persoanele sosite în mod clandestin în Regatul Unit, în special prin traversarea Canalului Mânecii în mici ambarcațiuni.

„Acest plan va combate rețelele infracționale ce promit un acces pe piața britanică a muncii, pentru a profita de traversările periculoase și ilegale ale Canalului Mânecii”, insistă guvernul britanic în comunicatul citat

