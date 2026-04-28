Parlamentul European i-a ridicat imunitatea Dianei Șoșoacă

Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunității eurodeputatei Diana Ivanovici Șoșoacă.

Diana Șoșoacă nu mai are imunitate | Inquam Photos / Alexandru Nechez

Parlamentul European a votat marți, 28 aprilie 2026 pentru ridicarea imunității eurodeputatei Dianei Iovanovici Șoșoacă pentru toate presupusele infracțiuni pentru care este anchetată în România, cu o singură excepție, cea legată de un discurs susținut în plenul legislativului european în care îl elogia pe dictatorul român Nicolae Ceaușescu, potrivit Agerpres.ro.

Practic, au avut loc două voturi în plenul PE prin ridicare de mâini, în baza raportului eurodeputatului Dominik Tarczynski din grupul Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR) prin care se solicita ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei pentru șapte presupuse infracțiuni pentru care este anchetată în România.

O a opta presupusă infracțiune are legătură cu o plângere a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) potrivit căreia, pe 11 februarie 2025, Diana Iovanovici Șoșoacă a susținut în plenul PE un discurs în care le-a recomandat colegilor ei să dezvolte strategii de politică externă după modelul dictatorului român Nicolae Ceaușescu, care a fost condamnat pentru genocid pe 25 decembrie 1989 de Tribunalul Teritorial Militar București.



IICCMER a depus pe 17 februarie 2025, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România, un denunț la adresa europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă, privind săvârșirea infracțiunii de „promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”, prevăzută și pedepsită de dispozițiile articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

În toamna anului trecut, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Potrivit procurorilor, Diana Șoșoacă este anchetată pentru:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal (adică ar fi reținut persoane împotriva voinței lor, în cazul jurnaliştilor italieni);

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia

ultraj (adică pentru agresarea sau insultarea unui funcționar public aflat în exercițiul funcției).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

