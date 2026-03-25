Iranul a respins planul de pace a lui Donald Trump. Teheranul spune că propunerea SUA este înșelătoare.

Se ridică fum în centrul Teheranului după un atac aerian în Teheran, Iran, 2 martie 2026. O operațiune militară comună israeliano-americană continuă să vizeze mai multe locații din Iran încă din primele ore ale zilei de 28 februarie 2026 | Foto: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH - Agerpres / Fotografie ilustrativă

Iranul a respins o propunere de plan de pace în 15 puncte primită prin intermediul Pakistanului din partea președintelui american Donald Trump, considerând-o „excesivă”, și în plus a formulat propriile sale condiții pentru încetarea războiului declanșat de SUA și Israel, a relatat miercuri presa de stat iraniană preluată de agențiile Reuters și EFE, citate de Agerpres.ro.

O sursă oficială a declarat astfel pentru postul iranian Press TV că Washingtonul a trimis Teheranului propunerea prin canale diplomatice, dar guvernul iranian a considerat-o „excesivă și ruptă de realitatea eșecului SUA pe câmpul de luptă”.

Mai mult, conform aceleiași surse, guvernul iranian consideră că propunerea de negocieri avansată de Washington este „înșelătoare”, amintind că SUA și Israelul au atacat Iranul chiar în timp ce erau negocieri în desfășurare, în iunie anul trecut și din nou la sfârșitul lunii februarie a acestui an.

Cum vor americanii să facă pace?

Conform planului de pace propus de Washington, acesta cere Teheranului în special predarea întregului său stoc de uraniu îmbogățit, demontarea principalelor infrastructuri nucleare, menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, renunțarea la susținerea unor grupări armate în regiune, limitarea numărului de rachete și a razei de acțiune a acestora pentru a nu mai putea lovi Israelul, iar Iranul ar obține în schimb ridicarea sancțiunilor internaționale și sprijin pentru programul său nuclear civil, potrivit cotidianului american New York Times.

Aceeași sursă iraniană citată de Press TV a mai afirmat că Teheranul și-a prezentat propriile condiții pentru încetarea războiului. Aceste condiții includ încetarea completă a „agresiunii și crimelor” comise de SUA și Israel împotriva Iranului și a aliaților acestuia, crearea unui mecanism care să garanteze că nu va fi declanșat un nou război împotriva Iranului, plata către acesta a unor reparații de război și recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz ca „un drept natural și legal al Iranului”.

Trump a anunțat luni, 23 martie 2026, că va amâna cu cinci zile atacurile împotriva centralelor electrice iraniene - cu care amenințase duminică într-un ultimatum prin care a cerut Iranului să deblocheze în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz -, după ce a susținut că a avut între timp discuții „productive” cu Teheranul, care a negat oficial că ar fi avut loc negocieri, recunoscând doar primirea unor mesaje din partea Washingtonului prin intermediari.

Iranul a răspuns ultimatumului formulat de Trump că strâmtoarea este deschisă pentru toate navele, cu excepția celor care au legături cu „inamicii Iranului”, iar dacă Trump își pune în practică amenințarea această strâmtoare va fi închisă complet și Iranul va lovi în plus instalațiile energetice regionale, interesele economice americane în regiune și infrastructurile vitale, aceasta din urmă fiind o referire la uzinele de desalinizare a apei marine.

CITEȘTE ȘI: