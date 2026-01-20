UE reacționează la amenințările lui Trump: Ratificarea acordului comercial cu SUA, suspendată de Parlamentul European

Parlamentul European a decis suspendarea ratificării acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump.

Parlamentul European a decis să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA

Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA.

Decizia vine în urma recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Există un „acord majoritar” ale grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite şi UE, a dat asigurări lidera grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, în faţa jurnaliştilor.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda – că le va impune tarife vamale suplimentare până când va fi încheiat „un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”.

Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie acest an, a declarat liderul american.

În urma negocierilor cu SUA, Uniunea Europeană reușea în vara anului trecut o reducere a taxelor vamale pentru produsele europene de la 30% la 15%.

Foto: Depositphotos.com

