Cenzură pe scenă. Regizorul clujean Gábor Tompa, umilit la Budapesta.

Producția directorului de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Gábor Tompa, a dispărut din programul Teatrului Național din Budapesta, însă explicația oficială nu este clară.

Producția directorului de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Gábor Tompa, a dispărut din programul Teatrului Național din Budapesta | Foto: Facebook, Nemzeti Színház / Fotografie ilustrativă

Critica de teatru Judit Csáki, una dintre cele mai influente figuri de pe portalul de critică Revizor, a scris, într-o postare pe Facebook, că premiera piesei Regele moare de Eugène Ionesco a fost anulată la Teatrul Național din Budapesta a fost anulată, chiar dacă reprezentația era anunțată pentru 14 decembrie, repetițiile erau deja în toi, iar producția era - așa cum s-a exprimat Csáki - „terminată”, potritiv telex.hu.

Producția „Regele moare” de Eugène Ionesco, regizată de unul dintre cei mai apreciați regizori europeni contemporani, Gábor Tompa, a fost brusc scoasă din programul Teatrului Național din Budapesta, stârnind controverse în scena culturală maghiară.

Premiera fusese programată pentru 14 decembrie 2025, iar repetițiile erau deja în toi, producția fiind considerată „terminată”.

Criticul de teatru Judit Csáki, una dintre cele mai influente voci de pe portalul Revizor, a publicat pe Facebook detalii despre anularea neașteptată, semnalând acuzații profesionale și instituționale grave, inclusiv suspiciuni de plagiat și gestiunea a zeci de milioane de forinți din bani publici.

Potrivit comentariilor la postare, spectacolul a fost anulat din motive politice, fără nicio explicație oficială clară, scrie telex.hu.

Se pare că titlul și mesajul piesei – care urmărește moartea unui rege și prăbușirea lumii sale - ar fi fost interpretate de regimul FIDESZ ca un posibil afront la adresa premierului Viktor Orbán, cu doar patru luni înainte de alegeri. Pentru a evita orice risc de interpretare „răuvoitoare”, conducerea teatrului a decis să elimine producția din program.

Teatrul Național din Budapesta a anunțat „Regele moare” ca fiind una dintre producțiile reprezentative ale stagiunii 2025/2026.

În postarea sa de pe Facebook din 31 decembrie, Judit Csáki a sugerat, de asemenea, că premiera de la Teatrul Național din Budapesta ar fi putut însemna o șansă pentru regizor de a câștiga Premiul Kossuth. Postarea afirma că în cercurile profesionale se vorbea despre faptul că pentru Gábor Tompa Premiul Kossuth era o recunoaștere profesională importantă și mult așteptată.

Din 1990, Gábor Tompa este director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, iar din 2018 este Președinte al Uniunii Teatrale din Europa. A montat sute de spectacole de teatru în România, Ungaria, Anglia, Franța, Germania, Spania, Austria, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, Serbia, Slovenia, Cehia, Bulgaria, Polonia, SUA, Canada și Coreea de Sud. Printre cele mai importante distincții se numără: 10 premii UNITER (6 pentru cea mai bună regie, 3 pentru cel mai bun spectacol, și Premiul de Excelență), ⁠Steaua României Grad de Cavaler, Cel mai bun spectacol străin în Anglia, Theaterpreis (Stuttgart), ⁠Cavaler al Ordinii Literelor și Artelor din Franța, Artist Emerit și Ambasador al Culturii în Ungaria.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: