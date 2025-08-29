„Schemă de intimidare” în Iran. Statul a executat peste 800 de oameni anul acesta.

Organizația Națiunilor Unite denunță o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către statul iranian.

ONU denunță statul iranian că folosește o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare | Foto: depositphotos.com

Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite (ONU), denunțând „o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”, relatează AFP, citat de de Agerpres.ro.

Mai mulți oameni executați în Iran în prima jumătate din 2025

Biroul pentru drepturile omului al ONU a anunțat că a existat „o creștere majoră a numărului execuțiilor în cursul primului semestru al lui 2025”.



„Autoritățile iraniene au executat cel puțin 841 de persoane de la începutul anului și până la 28 august 2025”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ravina Shamdasani în fața presei de la Geneva, avertizând că „situația reală ar putea fi diferită”, respectiv „mai rea, ținând cont de lipsa de transparență”.



Numai în luna iulie, a declarat ea, Iranul a executat cel puțin 110 indivizi, respectiv un număr dublu de persoane executate față de iulie 2024.



„Numărul ridicat de execuții indică o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare al statului, cu o focalizare disproporționată asupra minorităților etnice și a migranților”, a avertizat ea.

Ravina Shamdasani a acuzat în special de execuțiile publice din Iran, Biroul pentru drepturile omului reușind să documenteze șapte astfel de cazuri de la începutul anului.

Traume pentru cei care execută la execuții publice

„Trauma psihologică a asistării la o execuție publică prin spânzurare, în special pentru copii, este inacceptabil”, și-a exprimat ea indignarea.



Ravina Shamdasani a mai declarat că unsprezece persoane așteaptă o „execuție iminentă” în Iran, dintre care șase au fost acuzate de „rebeliune armată”, din cauza presupusei lor apartenențe la gruparea de opoziție Mujahedinii poporului iranian.



Alți cinci au fost condamnați la moarte pentru participarea lor la manifestațiile de mare amploare din 2022, a precizat ea, adăugând că Curtea supremă iraniană a confirmat săptămâna trecută condamnarea la moarte a militantei pentru drepturile muncitorilor Sharifeh Mohammadi.



„Pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu dreptul la viață și ireconciliabilă cu demnitatea umană”, a mai spus ea.



„Aceasta creează un risc inacceptabil de a executa persoane nevinovate. Ea nu ar trebui niciodată să fie impusă pentru acțiuni protejate de legile internaționale privind drepturile omului”, potrivit sursei citate.



Biroul pentru drepturile omului al ONU cere guvernului iranian „să nu aplice pedeapsa cu moartea împotriva acestor indivizi și a altor persoane aflate pe culoarul morții”.

