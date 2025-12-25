Mașini pline de cadouri și zâmbete de Crăciun. Dorințe împlinite pentru sute de copii din Cluj.

Peste 800 de copii au primit vizita timpurie a lui Moș Crăciun și s-au bucurat de sute de cadouri.

Crăciunul în ochii copiilor – mai frumos decât orice cadou| Foto: Active Hub

Asociația Active Hub anunță cu bucurie finalizarea cu succes a două campanii de amploare dedicate sărbătorii Crăciunului: Active Shoebox 2025 și Bradul Dorințelor Active în Târgul de Crăciun cu Fapte Bune. Prin mobilizarea extraordinară a comunității, spiritul sărbătorilor a ajuns la aproape 700 de copii prin campania Shoebox, îndeplinind și dorințele punctuale a 160 de copii prin campania scrisorilor din brad.

Sub conceptul unitar al „faptelor bune care contează”, Active Hub a reușit să transforme prima ediție a Târgului de Crăciun cu Fapte Bune Active Hub într-un centru de colectare a speranței.

Peste 800 de copii au primit magia Crăciunului prin faptele bune ale comunității| Foto: Active Hub

Bradul Dorințelor Active a avut o primă ediție de succes. Amplasat în cadrul Târgului de Crăciun Active Hub, bradul special a purtat 160 de globuri-scrisori.

„Într-o demonstrație de solidaritate frumoasă, lista de dorințe a fost acoperită în proporție de 100%. Aceste cadouri specifice au ajuns la copiii din Fildu, transformând dorințele așternute pe hârtie în realitate palpabilă” a declarat președintele asociației, Flaviu Garbo.

Moș Crăciun a venit mai devreme, cu ajutorul tău| Foto: Active Hub

Lumea s-a oprit la stand, a ales o scrisoare, a ascultat colinde, s-a bucurat de atmosfera Active si a cumpărat bucurii și amintiri pentru copiii din campania asociației.

Active Shoebox 2025: O logistică impresionantă a înlocuit sania tradițională cu mașini pline de cadouri care au ajuns în comunitățile din Horea, Huedin, Cara, Suatu, Călățele și Baia de Arieș. Rezultatul? 700 de zâmbete și momente de „e pentru mine?”, care confirmă că dincolo de obiecte, copiii au primit atenție și confirmarea că sunt importanți.

700 de zâmbete, o comunitate întreagă în sărbătoare| Foto: Active Hub

„Nu este vorba doar despre cadouri, ci despre magia simplă de a nu fi uitat. Am văzut emoție sinceră și bucurie curată în ochii acestor copii. Suntem recunoscători fiecărui «spiriduș» – voluntar sau donator – care a pus timp și inimă în fiecare cutie. Această reușită ne dă încredere că la anul putem fi și mai mulți, pentru că bucuria merită dusă mai departe”, a declarat vicepreședintele asociației, Șerban Grecu.

Active Hub derulează acțiuni de educație și sprijin social pe tot parcursul anului:

Cunoașterea ne unește (concurs de cultură generală în școli)

Lumina prin ochii copiilor (controale oftalmologice gratuite în școli și grădinițe)

Laboratorul mobil de experimente științifice

Tururile ghidate în lumea jazzului și a filmului

Programul de burse Active Hub

Shoebox

Târgul de Crăciun cu Fapte Bune

Școli mai frumoase, copii mai fericiți (acțiuni de reparație și renovare)

Mâini de ajutor (acțiuni punctuale de ajutor pentru persoane vulnerabile) etc

Active Hub este o asociație dedicată dezvoltării comunitare și sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin proiecte care îmbină voluntariatul, educația și acțiunile caritabile cu impact direct.

