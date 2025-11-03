Muncitori răniți în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval lângă Colosseumul din Roma

Mai mulți muncitori au fost răniți, luni, în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval aflat în renovare în apropiere de Colosseumul din Roma.

Un muncitor a fost transportat la spital cu răni grave, iar un altul a fost prins sub dărâmături în urma prăbușirii parțiale, luni, a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, lângă Colosseum, transmite Reuters.

„Încercăm să-l scoatem cu viață, dar situația este complexă din cauza riscului unor alte prăbușiri”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, despre eforturile de salvare în curs.

Președintele regional, Francesco Rocca, a declarat, într-un interviu acordat agențiilor de știri italiene, că angajatul spitalizat nu se află într-o stare care să-i pună viața în pericol, în timp ce alți doi muncitori au suferit răni minore și au refuzat tratamentul spitalicesc, transmite sursa citată.

Torre dei Conti, prăbușit parțial

Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află în apropierea unuia dintre punctele turistice de atracție ale Orașului Etern. Este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia, în centrul orașului, la Colosseum.

Turnul a găzduit în trecut birouri ale primăriei, dar spațiul nu a mai fost folosit din 2006, fiind în lucru ca parte a unui proiect de renovare de patru ani care urma să se încheie anul viitor, potrivit autorităților orașului Roma.

Clădirea a fost ridicată de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea și era inițial de două ori mai înaltă, dar a fost redusă la scară mică după daunele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea și al XVII-lea.

