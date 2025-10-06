Premierul Franței și-a prezentat demisia, care a fost acceptată de Emmanuel Macron

Premierul francez Sebastien Lecornu și-a prezentat astăzi, 6 octombrie, demisia, pe care președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat Palatul Elysée într-un comunicat de presă.

Conform Agerpres.ro, Lecornu a fost numit pe 9 septembrie, și urma să prezinte marți declarația sa de politică generală în parlamentul francez. Demisia sa este neașteptată și marchează adâncirea crizei politice din Franța.

După mai multe săptămâni de consultări cu partide politice de pe întregul spectru politic, Sebastien Lecornu și-a desemnat duminică miniștrii. Noul cabinet urma să aibă luni după-amiaza prima sa întâlnire.

Componența noului partid a stârnit rumoare atât de partea opozanților cât și de partea aliației, care au considerat că guvernul este este prea "de dreapta" sau "insuficient de dreapta", ceea ce a ridicat semne de întrebare legate de durabilitatea sa dat fiind faptul că Franța încearcă să depășească o criză politica generată de caracterul extrem de fragmentat al parlamentului.

''Domnul Sebastien Lecornu a înmânat demisia guvernului său preşedintelui Republicii, care a acceptat-o'', a indicat biroul de presă al preşedinţiei franceze.

Politica franceză a devenit tot mai instabilă odată cu realegerea lui Macron în anul 2022, niciun partid sau coaliție neavând o majoritate parlamentară. Decizia președintelui francez de a convoca alegeri parlamentare anul trecut a adâncit această criză, parlamentul rezultat din alegeri fiind şi mai fragmentat decât cel anterior. Lecornu, care fusese desemnat în urmă cu mai puţin de o lună, a fost al cincilea prim-ministru numit de preşedintele Macron în ultimii doi ani.

''Eram pregătit pentru un compromis…” explicația lui Sebastien Lecornu

După anunţul demisiei sale, Sebastien Lecornu a explicat că ''nu erau întrunite condiţiile'' pentru a rămâne în funcţia de prim-ministru.

''Eram pregătit pentru un compromis, dar fiecare partid politic vrea să fie adoptat întregul său program politic'', a spus Lecornu într-un discurs rostit luni în curtea Palatului Matignon, sediul premierului francez. El a adăugat că toate partidele se comportă ca şi când ar avea propria majoritate în parlamentul de la Paris.

„Macron trebuie acum să aleagă: dizolvă parlamentul sau demisionează”

Partidul de extremă dreapta RN a reacţionat la anunţul demisiei premierului Lecornu: ''(Preşedintele Emmanuel) Macron trebuie acum să aleagă: dizolvă parlamentul sau demisionează, şi asta rapid!''.

''Este indubitabil că efemerul premier nu are spaţiu de manevră şi este un lucru sigur pentru Emmanuel Macron însuşi, care a format acest guvern, că nu poate exista nicio stabilitate fără o întoarcere la vot şi o dizolvare a parlamentului'', a declarat preşedintele RN, Jordan Bardella, pentru postul BFM TV.

Lidera extremei drepte francez Marine Le Pen i-a cerut preşedintelui Macron să dizolve Adunarea Naţională. ''Gluma a ajuns la final, farsa a mers prea departe!'', a declarat le Pen pentru BFM TV.

''Nu ne este teamă de o dizolvare a parlamentului'', a reacţionat eurodeputatul Francois-Xavier Bellamy, membru al partidului Republicanii.

Vicepreşedinte al aceluiaşi partid, David Lisnard, primarul oraşului Cannes, a subliniat că ''interesele Franţei cer ca Emmanuel Macron să demisioneze pentru a apăra instituţiile şi a debloca o situaţie care a fost inevitabilă încă de la dizolvarea absurdă (a parlamentului)''. ''El este primul responsabil pentru această situaţie'', a adăugat Lisnard.

Parlamentarul socialist Arthur Delaporte a scris pe X că demisia lui Lecornu era inevitabilă. ''Acest guvern cu viaţă scurtă arată un singur lucru: macronismul aruncă ţara în haos încă o dată'', a accentuat el.

''Mă apucă disperarea din cauza acestui circ unde fiecare îşi joacă rolul, dar nimeni nu îşi asumă responsabilitatea. Celor care cred că am putea guverna fără Stânga, le spun: greşiţi. Nu putem avansa fără a trimite semnale puternice, fără a ajunge la cei cu care, în pofida diferenţelor noastre, împărtăşim aceeaşi ambiţie: cea de a servi Franţa şi poporul francez'', a declarat Agnes Pannier-Runacher, ministru al mediului în guvernul demisionar.

De partea sa, liderul partidului Franţa Nesupusă, Jean-Luc Melenchon, a scris pe X că, în urma demisiei lui Sebastien Lecornu, solicită ''luarea în considerare imediată a moţiunii semnate de 104 parlamentari pentru destituirea lui Emmanuel Macron''.

Fostul economist-şef al Fondului Monetar Internaţional Olivier Blanchard a opinat, pe platforma X, că ''greu de înţeles ce este în mintea lui Macron/Lecornu atunci când prezintă mai mult sau mai puţin acelaşi guvern, cu o anexă profund nepopulară, dar la fel de izbitor este gradul în care se discută despre persoane, nu despre probleme''

