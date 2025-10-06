Guvernul din Georgia acuză Uniunea Europeană de „tentativă de răsturnare a ordinii constituționale”

Premierul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a anunțat ieri o amplă campanie de represiune împotriva protestatarilor.

Anunțul acestuia de duminică, 5 octombrie 2025 vine în contextul manifestațiilor violente izbucnite în toată țara după victoria categorică a partidului de guvernământ în alegerile locale.

Prim-ministrul Georgiei: „Nimeni nu va scăpa de răspundere”

„Nimeni nu va scăpa de răspundere. Inclusiv răspunderea politică”, a declarat Kobakhidze, citat de agenția locală Interpress, potrivit presshub.ro.

Potrivit sursei citate, alegerile municipale de sâmbătă au fost câștigate detașat de formațiunea populistă Visul Georgian, care a obținut majoritatea în toate cele 64 de municipalități.

Rezultatele sunt însă contestate de opoziție, pe fondul lipsei unei monitorizări independente a scrutinului și al arestării, în prealabil, a zeci de activiști și opozanți politici, relatează Politico.

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, manifestanți antiguvernamentali au luat cu asalt palatul prezidențial în timpul unui amplu protest pro-democrație, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Proteste pro-europene în Georgia.

În Georgia, criza politică persistă încă din alegerile parlamentare din 2024, când Visul Georgian a fost acuzat de fraudarea votului. După acel scrutin, guvernul a suspendat negocierile de aderare la Uniunea Europeană și a declanșat un val de proteste masive, reprimate brutal de autorități.

Duminică, premierul Kobakhidze l-a acuzat pe ambasadorul UE la Tbilisi, Paweł Herczyński, că s-ar fi implicat în politica internă și ar fi sprijinit o „tentativă de răsturnare a ordinii constituționale”.

În replică, Uniunea Europeană, printr-o declarație comună semnată de Kaja Kallas, coordonatoarea politicii externe europene și Marta Kos, comisar pentru extindere, a condamnat atacurile la adresa diplomatului european și a respins acuzațiile privind implicarea UE în afacerile interne ale Georgiei.

