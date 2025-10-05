Partidul populist al miliardarului Babis câștigă alegerile parlamentare în Cehia

Partidul populist al miliardarului Babis a câștigat alegerile parlamentare în Cehia și se îndreaptă spre o alianță cu partide marginale.

Partidul populist al miliardarului Babis câștigă alegerile parlamentare în Cehia

Recent, președintele Cehiei Petr Pavel avertiza asupra importanței scrutinului: rezultatul votului va determina viitorul țării, care nu trebuie să rămână „la mila Rusiei”.

Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câștigat detașat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigrație și va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Partidul populist al miliardarului Babis câștigă alegerile parlamentare în Cehia

Babis le-a spus susținătorilor că ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți) va încerca să formeze singură guvernul, dar va discuta cu două partide mici - între care formațiunea de extremă dreapta SPD - pentru sprijin dacă partidul nu va reuși să aibă majoritate.

Partidul ANO, condus de miliardarul Andrej Babis, vrea să „salveze” Europa

El a respins din nou acuzațiile că victoria sa va face țara central-europeană un partener NATO și UE mai puțin de încredere.

„Vrem să salvăm Europa... și suntem în mod clar pro-europeni și pro-NATO”, le-a spus Babis jurnaliștilor.

După numărarea aproape a tuturor voturilor, ANO urmează să înlocuiască la guvernare o coaliție de centru-dreapta a premierului Petr Fiala. Fiala l-a felicitat pe Babis și și-a recunoscut înfrângerea.

ANO a promis în campanie creștere mai rapidă, salarii și pensii mai mari și taxe mai mici, precum și reduceri de taxe pentru studenți și familiile în timpul campaniei.

Aceste promisiuni - care vor costa miliarde de euro, vor pune capăt austerității și vor testa guvernarea strictă a țării - au rezonat cu mulți cehi care și-au văzut în ultimii ani veniturile scăzând în timp ce țara s-a confruntat cu inflația.

Preşedintele Petr Pavel, care trebuie să numească următorul prim-ministru, declara înainte de alegeri că nu va accepta un ministru care pune la îndoială locul Cehiei în cadrul UE și NATO.

Foto: Depositphotos.com

