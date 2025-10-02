Doi oameni au murit în urma unui atac terorist la o sinagogă în Manchester. Suspectul, împușcat de polițiști.

Doi oameni au murit iar alți trei au decedat, joi, 2 octombrie 2025, în urma unui atac terorist în Manchester.

Doi oameni au decedat, joi dimineață, într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunțat poliția britanică și a adăugat că suspectul a fost împușcat de ofițeri, relatează Reuters și AFP, citate de Agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, cele două persoane au decedat, iar alte trei au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuțit, a anunțat poliția din Manchester pe rețeaua X.

Polițiștii au împușcat suspectul

„Au fost trase focuri de armă” de către polițiști și „un bărbat, despre care se crede că este făptașul, a fost împușcat”, a adăugat poliția, fără a preciza dacă bărbatul a fost ucis.



Poliția din Manchester a declarat că ofițeri au fost chemați la locul incidentului produs la o sinagogă a congregației ebraice Heaton Park din cartierul Crumpsall, nordul orașului Manchester, după ce un martor a declarat că a văzut o mașină care a intrat în mulțime, iar un bărbat a fost înjunghiat

„Paramedicii au sosit la fața locului... și oferă îngrijiri medicale persoanelor din public, în prezent patru persoane cu răni cauzate atât de vehicul, cât și răni provocate prin înjunghiere”, a mai spus poliția.

Andy Burnham, primarul orașului Manchester, a declarat că este vorba despre un incident grav

„Le-aș spune oamenilor care ascultă, în primul rând, să evite zona - este un incident grav, dar în același timp pot oferi imediat asigurări oamenilor că pericolul imediat pare să fi trecut, iar poliția din Manchester a intervenit foarte rapid”, a declarat el pentru postul de radio BBC.

Totodată, premierul britanic Keir Starmer a anunțat joi că este în curs desfășurarea de forțe de poliție la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost uciși doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.

„Vom face totul pentru a menține siguranța comunității noastre evreiești”, a asigurat șeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.

Conform unor informații actualizate, s-au confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar cel puțin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuțit.



Inițial, poliția din Manchester anunțase în rețeaua X că patru victime au fost rănite.

Echipajele de salvare sosite la fața locului au constatat că răniții prezentau atât leziuni produse de un vehicul, cât și răni provocate prin înjunghiere.

Foto: depositphotos.com

