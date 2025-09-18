Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Fostul politician, acuzat de fraudă bancară.

Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autoritățile elene. Controversatul om de afaceri, fost prim-vicepreședinte al Parlamentului din Republica Moldova, este acuzat într-o serie de dosare penale, inclusiv pentru crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie şi spălare de bani.

Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat la 25 septembrie, așa cum fusese anunțat anterior, a informat miercuri Procuratura Generală a Republicii Moldova, citând o decizie în acest sens adoptată în cursul aceleiași zile de Ministerul Justiției al Greciei, care nu a indicat motivele suspendării, transmite Agerpres.ro

Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: decizia nu a fost motivată

Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunțat prin intermediul unei informări că a fost notificată despre decizia autorităților elene prin canalele Interpol.

Din momentul reținerii la 22 iulie 2025 a lui Vladimir Plahotniuc în Grecia, procurorii moldoveni au întreprins toate acțiunile necesare și prevăzute de tratatele internaționale aplicabile, pentru aducerea acestuia în Republica Moldova în vederea tragerii la răspundere penală pentru infracțiunile comise.

Autoritățile elene au examinat solicitările și, luând în considerație toate circumstanțele cauzelor, au admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe toate cererile de extrădare înaintate de Republica Moldova, notează Moldpres.

Oligarhul fugar urma să fie predat zilele acestea autorităților din R. Moldova.

„Trebuie să ajungă acasă în cătușe”

Premierul Dorin Recean a avut o primă reacție, afirmând că autoritățile vor investiga „cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea”.

„Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi - cetățenii acestei țări - trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a declarat Dorin Recean

Plahotniuc este acuzat în dosarul ,,Frauda Bancară”, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase în 2014 din băncile moldovenești de 1 miliard de euro.

