A murit marele actor și regizor american Robert Redford. Avea 89 de ani.

Cunoscutul actor și regizor american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, informează Reuters și AFP, preluând o informație apărută în publicația New York Times, citată de Agerpres.ro.





Robert Redford, una dintre marile figuri ale cinematografiei americane

Redford, una dintre marile figuri ale cinematografiei americane din ultimele șase decenii, a decedat marți dimineață în statul american Utah, notează AFP.

Cu frumusețea sa insolentă, Robert Redford simboliza partea luminoasă a Americii: ecologist, implicat civic, independent și prosper.

El a jucat în filme devenite clasice, precum „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), „The Sting” (1973) sau „All the President's Men” (1976).

Redford, câștigător al premiului Oscar

Redford a folosit milioanele câștigate pentru a lansa, în anii 1970, Institutul și Festivalul Sundance, promovând cinematografia independentă cu mult înainte ca filmele mici și neconvenționale să ajungă la modă.



Nu a câștigat niciodată Oscarul pentru cel mai bun actor, însă prima sa experiență ca regizor - drama de familie „Ordinary People” (1980) - a fost recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. În 2002, el a primit un Oscar onorific pentru întreaga carieră.

