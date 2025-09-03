Putin, dispus să se întâlnească cu Zelenski: „Să vină la Moscova, dacă este pregătit”. Președintele Ucrainei, discuții cu Trump despre sancțiunile contra Rusiei.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține că este pregătit de negocieri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă întâlnirea trebuie să se desfășoare la Moscova.

Putin, dispus să se întâlnească cu Zelenski: „Să vină la Moscova, dacă este pregătit".

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că vede „o anumită luminiță la capătul tunelului” pentru încheierea conflictului din Ucraina, grație eforturilor diplomatice ale președintelui american Donald Trump.

În declarațiile făcute presei la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

În același timp, Putin a avertizat: dacă negocierile de pace nu vor da rezultate, Rusia va continua să-și urmărească obiectivele prin mijloace militare, consemnează agențiile Reuters și EFE, citate de Agerpres.ro

Cât despre o posibilă întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută insistent de acesta din urmă, Putin a spus că a fost mereu deschis unei astfel de întâlniri, confirmând că și Trump i-a solicitat-o, dar a repetat poziția Moscovei conform căreia o astfel de reuniune trebuie bine pregătită pentru a da rezultate.

„Nu am exclus niciodată posibilitatea unei astfel de întâlniri. Dar are ea sens? Vom vedea!”, a indicat liderul de la Kremlin.

„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova și această întâlnire va avea loc”, a completat el.

Liderul de la Kremlin a susținut că vede din partea administrației președintelui Trump „o dorință sinceră de găsire a unei soluții”, dar a negat că ar fi discutat cu acesta la summitul lor desfășurat pe 15 august în Alaska despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, însă a ținut să adaugă că astfel de garanții nu pot fi decise „pe seama Rusiei”.

Zelenski, noi discuții cu Trump despre sancțiunile aplicate Rusiei

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute joi cu omologul său american Donald Trump despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei, a anunțat miercuri liderul ucrainean în timpul unei vizite la Copenhaga.

„Mâine, vom încerca să îl contactăm pe președintele Trump și să discutăm cu el”, a precizat Zelenski, care se va afla joi la Paris pentru o reuniune a „Coaliției Voinței”.

În timpul vizitei sale de pe 18 august la Casa Albă alături de mai mulți lideri europeni, Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să impună sancțiuni și să exercite presiuni asupra liderului rus Vladimir Putin dacă acesta nu acceptă negocieri de pace.

„El a spus că va răspunde în câteva săptămâni. Din ceea ce înțeleg, este vorba despre două săptămâni sau maximum trei săptămâni. Cele două săptămâni se încheie mâine”, a adăugat liderul ucrainean.

De partea sa, Comisia Europeană a anunțat săptămâna trecută că va propune țărilor membre un al 19-lea set de sancțiuni europene împotriva Moscovei.

