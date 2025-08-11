Un copil român de patru ani a MURIT în Italia. Era cu părinții în vacanță.

Un copil de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a decedat, luni, din cauza unui șoc termic.

Un copil român a decedat în Italia

Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui șoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA, citat de Agerpres.ro.





Băiatul a murit la spitalul Gemelli, după o primă internare la secția de terapie intensivă a spitalului Santissima Annunziata din Sassari.



Potrivit celor constatate de carabinieri, miercurea trecută după-amiaza, băiețelul, profitând de un moment de odihnă pentru părinții săi, aflați în vacanță la Olmedo, în nord-vestul Sardiniei, a plecat de acasă, iar când părinții au observat absența sa, l-au căutat, găsindu-l inconștient în mașina lor parcată sub soarele arzător.

Foto: depositphotos.com

