Industria textilă din India: Adoptarea sustenabilității și a inovării (P)

Industria textilă indiană a fost o parte importantă a economiei și culturii. Aceasta a cunoscut numeroase evoluții, de la originile sale ca țesătorie manuală în sate până la fabricile de textile avansate din zilele noastre. Industria textilă ocupă un loc unic în India.

Sursa foto: Ambasada Indiei

Una dintre primele care au apărut în țară, reprezintă în prezent 13% din totalul producției industriale, 12% din totalul exporturilor, 2,3% din PIB-ul țării și este al doilea cel mai mare generator de locuri de muncă.

Dar industria se confruntă, de asemenea, cu provocări de mediu, cum ar fi deșeurile grele și materialele toxice în mediu, ceea ce o face unul dintre cele mai dificile lanțuri valorice de producție din India. Pentru a rezolva aceste probleme, industria textilă din India implementează diferite tehnici, cum ar fi moda circulară și adoptarea energiei regenerabile, pentru a deveni mai durabilă și mai eficientă.

Evoluția industriei textile indiene

Industria textilă indiană a înregistrat progrese semnificative în ultimul deceniu, marcându-și poziția de lider în rândul furnizorilor mondiali de produse textile.

Sursă: Financial Express

Conform Texprocil, industria textilă din India este pregătită pentru o creștere semnificativă, piața urmând să ajungă la 350 de miliarde de dolari până în 2030, de la 197 de miliarde de dolari în 2023, cu o creștere CAGR de 10,1%.

Sursa:AEPC

În prezent, India este al doilea mare producător mondial de textile și articole de îmbrăcăminte, reprezentând 4,6% din comerțul mondial și fiind al treilea mare exportator de textile din lume, după China și Germania. În anul fiscal 24, India a exportat produse textile în valoare de 35,9 miliarde USD și se preconizează că va ajunge la 100 de miliarde USD până în anul fiscal 30. Întrucât piața textilă este uriașă și încă în expansiune, aceasta angajează o forță de muncă substanțială de aproximativ 4,5 milioane de persoane, inclusiv 35 lakh de lucrători în țesătorii manuale.

Necesitatea unei tranziții durabile

Creșterea rapidă a industriei textile și trecerea la fibrele sintetice au sporit preocupările cu privire la durabilitatea mediului. Volumele de producție s-au dublat, în timp ce durata de viață a hainelor a scăzut cu 36% în ultimii 15 ani. Chiar și după o perioadă îndelungată, doar 1% din fibre sunt utilizate pentru confecționarea de îmbrăcăminte reciclată, ceea ce arată dependența de materii prime proaspete. Odată cu creșterea cererii, a consumului și a deșeurilor de textile, a crescut și nevoia de a trece la un model mai durabil. Lanțul valoric al industriei textile consumă resurse semnificative, inclusiv substanțe chimice, coloranți, utilități și combustibili, ceea ce conduce la efecte negative asupra mediului și a societății. Printre problemele-cheie se numără evacuarea apelor reziduale, poluarea atmosferică și fonică și siguranța la locul de muncă. Abordarea acestor provocări de mediu a devenit un obiectiv principal pentru industria textilă.

Producția durabilă de textile în India

Creșterea economică rapidă a Indiei, stimulată de programele guvernamentale, inclusiv „Make in India”, a impulsionat dezvoltarea industriei textile. Această creștere a generat, de asemenea, preocupări cu privire la impactul sectorului asupra mediului. Guvernul răspunde la această problemă prin introducerea de politici axate pe promovarea producției durabile, înțelegând necesitatea de a echilibra cerințele de producție cu responsabilitatea față de mediu.

Producătorii au adoptat în mod activ procese durabile, cum ar fi reciclarea, conservarea apei și producția de textile ecologice. Cu toate acestea, industria are în vedere diverse abordări pentru a spori în continuare durabilitatea, inclusiv agricultura organică regenerativă, reciclarea plasticului, împreună cu programele guvernamentale, de exemplu „Mega Investment Textiles Parks (MITRA)”, care vizează să permită practici de producție durabile mai accesibile și mai accesibile.

Unii dintre marii producători indieni au început, de asemenea, să adopte practici și inițiative durabile, cum ar fi:

Reciclarea și upcycling

Companiile textile din India implementează în practicile lor de producție o cultură a reciclării și a upcycling-ului (prin care deșeurile textile pre- sau post-consum sunt transformate în articole de îmbrăcăminte noi). Multe întreprinderi își folosesc deșeurile și le transformă în articole de îmbrăcăminte unice, contribuind astfel la economia circulară globală. Câteva mărci indiene, inclusiv Pomogrenade, The Second Life și Patch over Patch au implementat acest concept durabil de reciclare.

Utilizarea energiei solare

Utilizarea extremă a energiei în industria textilă și utilizarea ridicată a combustibililor fosili sunt principalele motive de îngrijorare. Cu toate acestea, multe fabrici de textile instalează progresiv panouri solare pe acoperiș, care nu numai că reduc utilizarea combustibililor fosili, dar promovează și eficiența energetică. De exemplu, Welspun, o companie textilă de top, se orientează către surse de energie regenerabile, de exemplu energia solară și eoliană.

Gestionarea eco-conștientă a apei și a procesului de vopsire

Generarea excesivă de ape reziduale în industrie este o mare preocupare, însă în ultima perioadă producătorii indieni abordează această problemă prin soluții inovatoare. Unele companii reutilizează apele reziduale în procesele lor de producție și aplică sisteme de reciclare a apei, ceea ce le reduce amprenta globală asupra apei și promovează gestionarea apei în sector. De exemplu, BRFL Textiles Private Limited (BTPL), cea mai mare unitate de prelucrare a țesăturilor din India, a introdus un nou proces de vopsire cu sulf, care implică vopsirea continuă fără a necesita apă.

Inovație în industria textilă

Industria textilă indiană a cunoscut o schimbare transformațională, evoluția tehnologiei fiind o forță motrice pentru inovare. Metodele tradiționale sunt acum combinate cu progresele de ultimă oră, expunând noi abilități în cadrul industriei, de la inventarea mașinilor de filat la fibrele sintetice, fiecare inovație jucând un rol important în mașinile, automatizarea și metodele de producție agile au avansat și mai mult capacitățile industriei, poziționând-o pentru un succes continuu în anii următori.

Imprimarea 3D : Imprimarea 3D oferă o mai mare flexibilitate în prelucrarea firelor și în designul textilelor, permițând produse unice și personalizate. Imprimarea digitală a devenit din ce în ce mai populară, sporind capacitățile industriei.

: Imprimarea 3D oferă o mai mare flexibilitate în prelucrarea firelor și în designul textilelor, permițând produse unice și personalizate. Imprimarea digitală a devenit din ce în ce mai populară, sporind capacitățile industriei. Tehnologia de pliere și nanotehnologia: Tehnologia de pliere este procesul de pliere a țesăturii în diferite forme, creând diferențe de volum și o textură mai bună a țesăturii. Nanotehnologia permite proceduri de producție mai eficiente, rezistente la apă și cu întreținere redusă, răspunzând preocupărilor legate de energie.

Tehnologia de pliere este procesul de pliere a țesăturii în diferite forme, creând diferențe de volum și o textură mai bună a țesăturii. Nanotehnologia permite proceduri de producție mai eficiente, rezistente la apă și cu întreținere redusă, răspunzând preocupărilor legate de energie. Inteligența artificială în design: Inteligența artificială (AI) devine parte integrantă a industriei textile, renovând procesul de proiectare. Algoritmii de învățare automată analizează acum seturi extinse de date, permițând designerilor să creeze modele inovatoare și în tendințe. Această tehnologie confirmă faptul că industria rămâne în fruntea evoluției preferințelor consumatorilor.

Inteligența artificială (AI) devine parte integrantă a industriei textile, renovând procesul de proiectare. Algoritmii de învățare automată analizează acum seturi extinse de date, permițând designerilor să creeze modele inovatoare și în tendințe. Această tehnologie confirmă faptul că industria rămâne în fruntea evoluției preferințelor consumatorilor. Textile biodegradabile: Industria textilă răspunde, de asemenea, la problema tot mai mare a gestionării deșeurilor prin utilizarea de țesături biodegradabile. Progresele în știința materialelor au sprijinit dezvoltarea de textile care se descompun în mod natural, reducând impactul asupra mediului. Această tranziție demonstrează angajamentul industriei față de durabilitate și eforturile sale de a minimiza amprenta ecologică a producției și consumului de textile. Rezoluția durabilă (SU.RE)

Industria textilă răspunde, de asemenea, la problema tot mai mare a gestionării deșeurilor prin utilizarea de țesături biodegradabile. Progresele în știința materialelor au sprijinit dezvoltarea de textile care se descompun în mod natural, reducând impactul asupra mediului. Această tranziție demonstrează angajamentul industriei față de durabilitate și eforturile sale de a minimiza amprenta ecologică a producției și consumului de textile.

Inițiative guvernamentale

Rezoluția durabilă pentru industria textilă conturează un plan în 5 puncte:

Evaluarea impactului asupra mediului al producției actuale de îmbrăcăminte.

Dezvoltarea surselor de aprovizionare durabile care pot furniza materii prime certificate și ecologice.

Alegeți materii prime durabile, care să asigure trasabilitatea de-a lungul lanțului valoric.

Informați eficient consumatorii și participanții cu privire la inițiativele de durabilitate.

Trecerea unui procent semnificativ din lanțul de aprovizionare la practici durabile până în 2025, în concordanță cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Schema modificată a Fondului de modernizare tehnologică (A-TUFS)



Guvernul Indiei a pus în aplicare acest sistem de subvenții pentru investiții de capital (CIS) legate de credite pentru a promova ușurința de a face afaceri în India și pentru a crea oportunități de angajare prin sprijinirea exporturilor prin inițiativa „Make in India” în industria textilă. Subvenții în valoare totală de 75,74 milioane USD (621,41 crore de rupii) au fost distribuite în 3 159 de cazuri în cadrul acestui program.

Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA)

PM MITRA este un program guvernamental, cu scopul de a sprijini India în atingerea obiectivului 9 de dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite. Guvernul Indiei a aprobat înființarea a șapte parcuri textile în cadrul acestui program, cu o investiție totală de 541,82 milioane USD (4 445 crore de rupii) pentru anii până în 2027-28.

Sistemul de stimulente legate de producție (PLI)

Sistemul PLI, o inițiativă guvernamentală planificată, urmărește să sprijine producția internă și să reducă importurile în diverse sectoare, cu accent pe industria textilă. Principalul său proces constă în acordarea de stimulente companiilor pe baza vânzărilor cumulative de bunuri fabricate pe plan local. În septembrie 2021, guvernul a aprobat o alocare de 10 683 de crore de rupii (1,44 miliarde USD) pentru sectorul textilelor.

Gestionarea provocărilor

Industria textilă indiană este extrem de complexă, cu numeroși actori implicați. Acest lucru reprezintă provocări semnificative pentru producătorii de îmbrăcăminte care doresc să treacă la practici durabile. Structura descentralizată a lanțului de aprovizionare, lipsa abilităților producătorilor și barierele culturale/lingvistice împiedică adoptarea inițiativelor durabile. De asemenea, producătorii se confruntă cu o concurență puternică, deși aceasta poate fi un avantaj, deoarece încurajează inovarea și adoptarea de tehnologii ecologice rentabile. Producătorii pot colabora pentru a pune în comun resursele, a împărtăși cele mai bune practici și a realiza economiile de scară necesare pentru investițiile durabile.

Concluzii

Industria textilă din India se confruntă cu o schimbare în direcția sustenabilității și a progresului tehnologic, determinată de conștientizarea problemelor de mediu, de legile de reglementare și de evoluția cerințelor pieței. Producătorii de textile acceptă în mod activ fibrele, materialele și procesele de producție durabile pentru a-și reduce amprenta asupra mediului, îmbunătățindu-și în același timp competitivitatea tehnologică.

Exemple din lumea reală ale liderilor din industrie, inclusiv Aditya Birla Fashion and Retail, Arvind Limited, Welspun India și Raymond Limited, prezintă beneficiile practicilor ecologice și inovatoare din sectorul textil. Cu toate acestea, realizarea durabilității în industria textilă necesită cooperare și coordonare între toate părțile interesate - producători, responsabili politici și consumatori. Pe măsură ce industria textilă din India continuă să se dezvolte, aceasta are potențialul de a inova și de a deveni un lider mondial în materie de practici de producție durabile.

