Avertismentul Moscovei. Putin susține că Rusia este pregătită pentru un război nuclear. „Armele există pentru a le folosi”.

Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul că Rusia este pregătită din punct de vedere tehnic pentru un război nuclear.

Vladimir Putin susține că Rusia este pregătită, din punct de vedere tehnic și militar, pentru un război nuclear/Foto: kremlin.ru

Rusia rămâne într-o stare de pregătire pentru luptă și este pe deplin pregătită pentru un război nuclear, în cazul în care suveranitatea îi este amenințată, a susținut liderul de la Kremlin, într-un interviu acordat presei de stat, citat de Reuters.

Putin a avertizat că dacă SUA ar trimite trupe în Ucraina, aceasta va fi considerată o escaladare semnificativă a războiului.

Declarațiile sale vin cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Rusia, programate pentru perioada 15-17 martie.

„Din punct de vedere tehnico-militar, suntem, bineînţeles, pregătiţi”, a declarat Putin.

„(În Statele Unite) există destui specialiști în domeniul relațiilor ruso-americane și în domeniul reținerii strategice. Prin urmare, nu cred că acum se grăbește cineva spre o confruntare nucleară, dar suntem pregătiți pentru asta”, a mai spus Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin a precizat că utilizarea armelor nucleare a fost explicată în doctrina nucleară a Kremlinului, politica sa care stabileşte circumstanţele în care Rusia ar putea folosi armele sale.

„Armele există pentru a le folosi. Avem propriile noastre principii”, a spus Putin. Dacă Statele Unite ar efectua teste nucleare, Rusia ar putea face acelaşi lucru, a adăugat Putin.

La începutul acestei luni, Rusia a anunțat că a testat o rachetă balistică intercontinentală RS-24 Yars, exercițiu menit să intimideze Occidentul și să slăbească sprijinul occidental pentru Ucraina.

De altfel, în discursul său la Adunarea Federală din 29 februarie, Putin a subliniat de asemenea că Rusia are arme care pot lovi țările occidentale.

Potrivit Institute for the Study of War (ISW), Moscova folosește adesea amenințarea nucleară pentru a insufla frica publicului occidental și a slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina.

Analiștii militari spun că utilizarea de către Rusia a armelor nucleare în Ucraina și nu numai este puțin probabilă.

