Rusia susține că a testat o rachetă nucleară, la o zi după amenințările lui Putin către Occident

Rusia susține că a testat racheta balistică intercontinentală RS-24 Yars, exercițiu menit să intimideze Occidentul și să slăbească sprijinul occidental pentru Ucraina.

Testarea unei rachete balistice nucleare intercontinentale Yars/Foto: Armies Power youtube.com

Vineri, 1 martie, Ministerul rus al Apărării a anunțat că trupele ruse au efectuat cu succes o lansare de antrenament de luptă a unei rachete balistice intercontinentale RS-24 Yars (ICBM), capabilă să transporte încărcătură nucleară

Putin, în discursul său la Adunarea Federală din 29 februarie, a subliniat de asemenea că Rusia are arme care pot lovi țările occidentale.

Practic, testul anunțat de Moscova survine la 24 de ore de la amenințările lui Putin față de Occident, potrivit pravda.ua, care citează ISW.

Potrivit Institute for the Study of War (ISW), Moscova folosește adesea amenințarea nucleară pentru a insufla frica publicului occidental și a slăbi sprijinul occidental pentru Ucraina.

Analiștii militari spun că utilizarea de către Rusia a armelor nucleare în Ucraina și nu numai este puțin probabilă.

Reprezentanții NATO au catalogat declarația lui Putin privind folosirea armelor nucleare drept o „intimidare psihologică”.

