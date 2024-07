Electric Castle 2024. Massive Attack, Chase&Status, Khruangbin şi Irina Rimes, pe principalele scene. Programul complet pentru ziua de sâmbătă.

Cea de-a patra zi de distracţie şi muzică pentru participanţii la Electric Castle.

Începe cea de-a patra zi de distracţie şi muzică pentru participanţii la Electric Castle.

Cea de-a treia zi de Electric i-a adus pe scena principală pe Bring Me the Horizon, Coma și Paolo Nutini. Nimeni nu a stat locului nici măcar un minut la concertul trupei Bring Me The Horizon. „Can you feel my heart”, „Mantra”, „Shadow Moses”, „Kingslayer” i-au „ținut în priză” pe miile de fani adunați la scena principală cu mult înainte de ora programată pentru concertul trupei.

Programul complet pentru ziua de sâmbătă, 20 iulie

MAIN STAGE

- IRINA RIMES - 18:00 - 19:00

- KHRUANGBIN - 19:30 - 20:30

- MASSIVE ATTACK - 21:10 - 22:55

- CHASE & STATUS LIVE - 01:20 - 02:50

HANGAR STAGE by Banca Transilvania

- E-AN-NA - 14:25 – 15:15

- THE MONO JACKS - 15:55 - 16:55

- BYRON - 17:25 - 18:25

- YUNÈ PINKU LIVE - 18:55 – 19:40

- WARGASM - 20:15 - 21:15

- DJ SHADOW - 22:40 - 23:40

- MARC REBILLET - 00:25 - 01:25

- HERNAN CATTANEO B2B SASHA - 01:35 - 06:00

BOOHA STAGE by Glo

- ZO - 13:30 - 15:30

- DETOUR - 15:30 - 16:30

- AZOTIX - 16:30 - 17:30

- DWLS - 17:30 - 18:30

- P MONEY, WHINEY - 18:30 - 19:30

- VOLTAGE, INJA - 19:30 - 21:00

- ANDREEA VEDER - 21:00 - 22:30

- AKOS - 22:30 - 00:00

- AHMED SPINS - 00:00 - 02:00

- CARLITA - 02:00 - 03:30

- FRANCIS MERCIER - 03:30 - 05:30

- BROSS - 05:30 - 07:30

BACKYARD STAGE by Mobiladalin

- EC TALKS: ADELA SZENTES & CARMEN NEMEŞ – 12:00 – 12:45

- EC TALKS: VLAD VISKI – 13:00 – 13:45

- EC TALKS: OVIDIU ȘANDOR – 14:00 – 14:45

- EC TALKS: VLAD ZAHA, ALINA DUMITRU – 15:00-15:45

- SNAILS - 17:00 - 17:50

- ANA COMAN - 18:30 - 19:30

- LOV3LESS - 20:00 - 21:00

- SABABA 5 - 21:45 - 22:45

- L'ÉCLAIR - 23:35 - 00:35

HIDEOUT STAGE by #unlockwonder

- FEATHERED SUN - 17:00 - 20:00

- MARWAN DUA - 20:30 - 22:30

- MOBLACK - 22:30 - 00:30

- CAIIRO - 00:30 - 02:30

- DJUMA SOUNDSYSTEM - 02:30 - 04:30

- DJ OPTICK - 04:30 - 06:30

THE BEACH STAGE

- COOK - 10:00 - 12:00

- ESAUNUE & XAKIS - 12:00 - 14:00

- VIO - 14:00 - 16:00

- ALT OM - 16:00 - 18:00

- BIANCA OANCE - 18:00 - 20:00

- K-LU - 20:00 - 22:00

- BULLY - 22:00 - 00:00

- PHILIPPE COHEN SOLAL - 00:00 - 02:00

- FRANC MOODY DJ SET - 02:00 - 04:00

- NIPPLES DELIGHT - 04:00 - 06:00

DANCE GARDEN

- GESCU - 10:00 - 12:00

- CALLY - 12:00 - 14:00

- SUBLEE - 14:00 - 16:00

- BILA - 16:00 - 18:00

- MISS I - 18:00 - 20:00

- EMI - 20:00 - 22:00

- MIHIGH - 22:00 - 01:00

- PRÂSLEA - 01:00 - 04:00

- RICARDO VILLALOBOS - 04:00 - 08:00

- CEZAR - 08:00 - 11:00

DRIP STAGE by Burn Energy

- CIUPE - 17:00 - 18:30

- N3POT - 18:30 - 20:00

- MARA OGNEAN - 20:00 - 21:00

- XENO - 21:15 - 22:00

- ARIS & EDI - 22:15 - 23:00

- AZTECA - 23:15 - 00:00

- ANDY PURNELL - 00:10 - 02:10

- TOUCH THE WOOD DJ SET: MARCO G & MR. KITE - 02:10 - 03:10

- ON THE BLOCK DJ SET: PRADA DORADA - 03:10 - 04:25

RADIO STAGE by OMV

- ROXANA SEKSI - 12:00 - 14:00

- DOBRICĂ - 14:00 - 16:00

- SORIN LUPAȘCU - 16:00 - 20:00

- GABRIELA ATANASOV & HORIA STAN - 20:00 - 21:00

- ANDI MOISESCU - 21:00 - 23:00

- FUNKYDROP - 23:00 - 01:00

- MELOMENUȚII - 01:00 - 03:00

ROOTS STAGE

- SELECTA L45 - 13:00 - 16:00

- LOOSE B2B D-FUSE - 16:00 - 18:00

- GENMAICA - 18:00 - 20:00

- BASS HEALING Hi-Fi - 20:00 - 22:00

- SERIOUS DUB - 22:00 - 00:00

- MAICĂ-TA - 00:00 - 02:00

- LOW FREQ - 02:00 - 04:00

- MI-TZU - 04:00 - 06:00

STABLES COMEDY & FILM CLUB

- GAMES WITH COMEDY BOX TEAM - 11:00 - 13:00

- FILM: STUDIO 54 (2018) - 13:15 - 14:55

- FILM: NO FESTIVAL (2020) - 15:00 - 16:30

- FILM: AC/DC: FOREVER YOUNG (2023) - 16:45 - 17:45

- LIVE BY COMEDY BOX: STAND-UP COMEDY - 18:00 - 20:00

CAMPING STAGE

- REV- 13:00 - 16:00

- SURPRISE ACT - 16:00 - 17:00

- SURPRISE ACT - 17:00 - 18:00

