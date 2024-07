Un concert „mare”! Bring Me the Horizon la Electric Castle: rock, emoție, energie, flăcări, totul la superlativ! FOTO/VIDEO

Au fost 90 de minute de energie pură, mișcare și flăcări cât cuprinde, o scenă cu o grafică de zile mari, așa cum doar în Vest mai vezi, cu alte cuvinte un concert de zile mari în cea de-a treia zi la Electric Castle. Bring Me the Horizon, trupa din Marea Britanie, a ridicat nivelul de calitate, iar Clujul mai face un pas în față în materie de concerte „mari”!

Bring Me the Horizon pentru a treia oară la Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

A timpul pentru noi mosh pit-uri electrice la scena principală: Bring Me The Horizon au revenit la Electric Castle, în plin turneu de promovare a unui nou album. NImeni nu a stat locului nici măcar un minut la concertul trupei din Marea Britanie, aflată pentru a treia oară la Bonțida.

Scena, decorul, efectele pirotehnice și energia lui Oli au făcut totul la Bring Me the Horizon. Foto: monitorulcj.ro

Piese ca „Drown”, unde vocalul Oli Sykes a coborât și a cântat în rândul fanilor entuziasmați că sunt așa aproape de idolul lor, „Can you feel my heart”, „Mantra”, „Shadow Moses”, „Kingslayer” i-au „ținut în priză” pe miile de fani adunați la scena principală cu mult înainte de ora programată pentre concertul trupei.

Flăcările au fost la ordinea zilei la concertul Bring Me the Horizon la Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

A fost emoție pură, unde tinerii, dar mai ales domnișoarele au râs și au plâns de fericire că au avut ocazia să ia parte la cel mai așteptat moment de la Electric Castle.

Punctul culminant a fost ultima piesă „Throne”, ocazie cu care Oli Sykes le-a mulțumit fanilor că au făcut din ei o trupă „mare”! „Vă mulțumim că ne iubiți așa de mult, e incredibil”, le-a transmis Oli fanilor.

Bring Me the Horizon pe scena principală la Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

BMTH a venit pentru a treia oară la Electric Castle.

Bring Me the Horizon este o trupă rock britanică, adesea cunoscută sub abrevierea lor BMTH, formată în 2004 în Sheffield, South Yorkshire.

A început să plouă la concertul trupei Brong Me the Horizon. Foto: monitorulcj.ro

Trupa este formată în prezent din vocalistul Oliver Sykes, chitaristul Lee Malia, basistul Matt Kean și bateristul Matt Nicholls.

Bring Me the Horizon pe scena principală în cea de-a treia seară la Electric Castle. Foto: monitorulcj.ro

Stilul muncii lor timpurii, inclusiv albumul lor de debut Count Your Blessings, a fost descris în primul rând drept deathcore, dar au început să adopte un stil mai eclectic (metalcore) în albumele ulterioare.

Ultimele albume, „That's the Spirit” și „Amo”, au marcat o schimbare în sunetul lor către stiluri mai puțin agresive de muzică rock și chiar s-au apropiat de pop rock.

Bring Me the Horizon la Electric Castle pentru a treia oară. Foto: monitorulcj.ro

Numele trupei, luat din Pirații din Caraibe

Numele trupei a fost preluat dintr-un vers din filmul Pirații din Caraibe: Blestemul Perlei Negre, unde căpitanul Jack Sparrow spunea: „Acum, adu-mi acel orizont!”.

Oliver Sykes, vocalul trupei Bring Me the Horizon. Foto: monitorulcj.ro

În câteva luni de la formarea lor, Bring Me the Horizon a creat un album demonstrativ, Bedroom Sessions. Onai a continuat prin lansarea primului ei EP, This Is The Edge of Seat, în septembrie 2008, la casa casei britanice Thirty Days of Night Records. BMTH a fost primul grup de la această etichetă.

În prezent, cele mai populare melodii de la BMTH sunt „Can You Feel My Heart” (202 milioane de vizionări), „Throne” (174 de milioane de vizionări), „Drown” (134 de milioane de vizionări) și „True Friends” (92 de milioane).

Trupa s-a bucurat de numeroase colaborări, precum cea cu Ed Sheeran pentru piesa „Bad Habits” sau cu trupe Baby Metal pentru melodia „Kingslayer”.

În 2024, trupa Bring Me The Horizon a fost desemnată „Best alternative/rock act” („Cea mai bună trupă rock/alternativ” - n.red.) la Brit Awards 2024.

