Electric Castle 2024: Domeniul Banffy a vibrat seara trecută în ritmuri afrobeat cu Rema! VIDEO

În cea de-a doua zi de Electric Castle 2024, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat cu Rema.

Domeniul Banffy a vibrat seara trecută în ritmuri afrobeat cu Rema | Foto: Electric Castle

În cea de-a doua zi a ediției cu numărul 10 Electric Castle, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat cu Rema.

monitorulcj.ro vă oferă zilnic cele mai noi informații despre festivalul Electric Castle. Consultă secțiunea „Electric Castle” de pe monitorulcj.ro ca să fii la curent cu toate noutățile legate de festival.

Astăzi, Electric Castle ajunge în a treia zi a ediției a 10-a, iar participanții se pregătesc să marcheze propriile recorduri în distanțe parcurse între cele 10 scene din festival. Provocarea zilei va fi ca festivalierii să ajungă la toate concertele pe care nu vor să le rateze.

Bring Me The Horizon, Paolo Nutini și DJ Diesel (aka Shaquille O'Neal) vor urca astăzi pe scenele festivalului. Organizatorii transmit că nu trebuie să alegi între rock, folk pop sau dub step, ci doar să te bucuri la maximum de ele.

Joi, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat, iar Rema s-a ținut de cuvânt și a convins chiar și spectatorii ce, poate, l-au descoperit abia aseară, că merită să intre în rândul numelor mari din muzică. Miezul nopții i-a surprins pe festivalieri între Lebanon Hanover și Bonobo, pentru ca petrecerea să continue, până dimineața, alături de Apashe și super DJ-ul francez Kungs.

În total, 53.000 de oameni au fost prezenți la Electric Castle în a doua zi de festival.

Bring Me The Horizon se întoarce la EC 10

Cinci camioane cu echipament au sosit, în România, doar pentru concertul Bring Me The Horizon de vineri seara. Britanicii sunt printre cele mai iubite trupe din istoria Electric Castle, iar fanii sărbătoresc nu doar revenirea lor, pentru a treia oară, la Bonțida, ci și un album nou și unul dintre cele mai bune show-uri rock din acest an. Va fi greu de plecat, astăzi, de la scena principală pentru că Nina Kravitz a pregătit un set lung, iar nimeni nu vrea să rateze vreo apariție a reginei techno.

Comedy Club și EC Talks conduc, pentru moment, în topul preferințelor festivalierilor pentru activitățile de zi, în concurență cu activitățile sportive. Terenurile de baschet și volei găzduiesc meciuri chiar și la miezul nopții, în total organizatorii au pregătite peste 60 de activități pentru cei ce vor să aibă o zi activă în Electric Castle.

Toate informațiile la zi despre Electric Castle 10 se regăsesc în aplicația și pe site-ul festivalului Electric Castle.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: