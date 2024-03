Headlinerii Electic Castle de anul acesta, premiați la Brit Awards 2024

Headlinerii Electric Castle de anul acesta, Bring Me The Horizon și Chase & Status, au fost premiați în cadrul Brit Awards 2024.

Headlinerii Electic Castle de anul acesta, premiați la Brit Awards 2024. FOTO: Facebook/ Bring Me The Horizon

Artiști confirmați deja pentru ediția de anul acesta a festivalului Electric Castle, câștigători ai premiilor Brit Awards 2024. Este vorba despre trupa Bring Me The Horizon, desemnată „Best alternative/rock act” („Cea mai bună trupă rock/alternativ” - n.red.), respectiv de duo-ul britanic Chase & Status, numit „Producer of the year” („Producătorul anului” - n. red.).

Cea de-a 44-a ediţie de decernare a premiilor BRIT Awards 2024 a avut loc sâmbătă seară, la Londra. Câştigătoarea serii a fost artista Raye care a plecat acasă cu şase premii, printre care şi melodia anului, „Escapism"

Lista câştigătorilor:

- Artist of the year: Raye

- Song of the year: Raye featuring 070 Shake - „Escapism”

- Album of the year: „My 21st Century Blues” - Raye

- Artist international of the year: SZA

- Best new artist: Raye

- Pop act: Dua Lipa

- Dance act: Calvin Harris

- Hip-hop/grime/rap act: CasIsDead

- R&B act: Raye

- Rising star: The Last Dinner Party

- Group of the year: Jungle

- Group international of the year: Boygenius

- Best alternative/ rock act: Bring Me The Horizon

- Songwriter of the year: Raye

- Producer of the year: Chase and Status

- Global Icon: Kylie Minogue

Ce artiști vor urca pe scena Electric Castle 2024?

Organizatorii Electric Castle au anunțat primul val de artiști care vor veni la ediția din 2024 a festivalului de la Bonțida! Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age sunt primele nume mari care au fost confirmate pentru ediția cu numărul 10. De asemenea, în format live, și trupa Chase & Status va fi prezentă pe scena festivalului Electric Castle.

„Avem headliners pentru EC 2024 Massive Attack, Queens of The Stone Age, așteptăm să ne închinăm în fața scenei acolo, în fața legendei Josh Homme, apoi Bring Me The Horizon a treia oară la festival, dar țin să vă spun că niciodată nu este suficient BMTH în EC și Chase and Status într-o formulă live, ceea ce este ieșit din comun pentru el. Cam o dată la 5-6 ani iese cu formula asta. Pentru iubitorii de drum and bass este de pus în calendar, cu pix roșu! Bineînțeles, sunt mulți, mulți alți artiști. Avem câteva zeci de artiști”, a spus Renate Roca-Rozenberg, PR Electric Castle, în luna decembrie 2023.

Organizatorii au anunțat detalii despre artiști și ediția cu numărul 10 a Electric Castle, care se anunță a fi una cu „foarte mult rock și trip hop”.

Detalii despre trupe

Au pus bazele trip hop, unul din cele mai influente stiluri muzicale ale ultimelor decade, și au inspirat o întreagă generație de artiști prin extraordinara lor putere creativă în muzică, arte vizuale și activism. Massive Attack își merită pe deplin statutul de trupă cult iar organizatorii Electric Castle sunt onorați să ofere publicului șansa de a asculta, live, piese iconice precum Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy.

E timpul pentru noi mosh pit-uri electrice la scena principală: Bring Me The Horizon revin la EC, în plin turneu de promovare a unui nou album ce va surprinde fanii cu un sound diferit. La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) promit un masterclass în rock! QOTSA este pregătită cu un show ce trece prin toate perioadele din cariera legendarei trupe, de la hituri precum Nobody Knows și I Sat By The Ocean, la recentul Carnavoyeur. Să-l vezi pe Josh Homme live, pe mainstage la Electric Castle, este un vis ce trebuie împlinit de oricine iubitor de rock alternativ.

Cu 3 piese simultan în topurile din întreaga lume, Chase and Status sunt, în prezent, în formă maximă. Unii dintre cei mai buni artiști D’n’B vor fi la castel în formulă live, ceea ce se întâmplă foarte rar pentru duo-ul britanic. Două legende, ambele cu rădăcini în trip hop și o carieră impresionantă în spate: DJ Shadow, omul ce a transformat sampling-ul în artă, și Bonobo, producătorul a cărui discografie e o întreagă călătorie între stiluri muzicale, sunt, de asemenea, pe afișul Electric Castle 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: