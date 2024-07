Timpi mari de așteptare pentru autobuzele Electric Castle în Gheorgheni. Ajungeți mai repede de la Expo Transilvania!

Autobuzele EC de la Iulius sunt „împotmolite” în traficul din Gheorgheni. Organizatorii festivalului îi sfătuiesc pe festivalieri să ia autobuzele de la Expo Transilvania.

Timpi mari de așteptare pentru autobuzele Electric Castle în Gheorgheni. Organizatorii festivalului de la Bonțida îndeamnă lumea să meargă la Expo Transilvania, unde nu este așa de aglomerat.

Potrivit organizatorilor Electric Castle, autobuzele pleacă din trei în trei minute de la Iulius Mall, fiind foarte multă lume care așteaptă, astfel că aceștia fac un apel la populație să meargă și la Expo Transilvania, unde este mai liber și traficul nu este la fel de aglomerat.

Bring Me The Horizon se întoarce la EC 10

Cinci camioane cu echipament au sosit, în România, doar pentru concertul Bring Me The Horizon de vineri seara. Britanicii sunt printre cele mai iubite trupe din istoria Electric Castle, iar fanii sărbătoresc nu doar revenirea lor, pentru a treia oară, la Bonțida, ci și un album nou și unul dintre cele mai bune show-uri rock din acest an. Va fi greu de plecat, astăzi, de la scena principală pentru că Nina Kravitz a pregătit un set lung, iar nimeni nu vrea să rateze vreo apariție a reginei techno.

Comedy Club și EC Talks conduc, pentru moment, în topul preferințelor festivalierilor pentru activitățile de zi, în concurență cu activitățile sportive. Terenurile de baschet și volei găzduiesc meciuri chiar și la miezul nopții, în total organizatorii au pregătite peste 60 de activități pentru cei ce vor să aibă o zi activă în Electric Castle.

Toate informațiile la zi despre Electric Castle 10 se regăsesc în aplicația și pe site-ul festivalului Electric Castle.

