Electric Castle 2024. DJ Diesel (Shaquille O’Neal), Bring Me the Horizon, Coma și Paolo Nutini, pe principalele scene. Programul complet pentru ziua de vineri.

Cea de-a treia zi de distracție și muzică pentru participanții la Electric Castle. La fel ca în celelalte două zile de festival, vineri, artiştii vor fi pregătiți să facă un mare show.

Începe cea de-a treia zi de distracție și muzică pentru participanții la Electric Castle.

În a doua zi de Electric au fost prezenți peste 34.000 de festivalieri, gata să se distreze. Ziua de joi a început cu Delia care a performat pe scena principală. Totodară, joi noaptea, frații Max și Igor Cavalera, fondatorii Sepultura, au arătat că muzica de calitate nu are vârstă.

Programul complet pentru ziua de vineri, 19 iulie

MAIN STAGE

- 18:00 -18:50 - CTC

- 19:20 - 20:20 - COMA

- 21:00 - 22:30 - PAOLO NUTINI

- 23:10 - 00:40 - BRING ME THE HORIZON

- 01:15 - 02:45 - NINA KRAVIZ

HANGAR STAGE by Banca Transilvania

- 15:30 - 16:30 - MĂDĂLINA PAVĂL ORCHESTRA

- 17:05 - 18:05 - OM LA LUNĂ

- 18:40 - 19:40 - HVNDS

- 20:20 - 21:20 - SLEAFORD MODS

- 22:00 - 23:00 - DUB PISTOLS

- 00:00 - 01:15 - DJ DIESEL (SHAQ)

- 01:20 - 02:20 - DEGS

- 02:20 - 03:20 - UNGLUED

- 03:20 - 04:20 - DAXTA, CAMO & KROOKED

- 04:20 - 05:20 - INJA, KINGS OF THE ROLLERS

- 05:20 - 06:20 - ANAIS, HOAX, PVC

BOOHA STAGE by Glo

- 14:00 - 16:00 - SILENCE PATH (DJ SESSION)

- 16:00 - 18:00 - LOWKODI

- 18:00 - 20:00 - LURRE

- 20:00 - 21:30 - TOYGUN

- 21:30 - 23:30 - MIHAI POPOVICIU

- 23:30 - 01:30 - HONEYLUV

- 01:30 - 03:30 - JAYDA G

- 03:30 - 05:30 - SIXTEE SECONDS

BACKYARD STAGE by Mobiladalin

- 12:00 - 12:45 - EC TALKS: DANIELA DRĂGHICI & ANDREEA MARCU

- 13:00 - 13:45 - EC TALKS: ALEXANDRU ZLĂVOG, TEODOR TIȚĂ

- 14:00 - 14:45 - EC TALKS: CLAUDIU TEOHARI & MARIA POPOVICI

- 15:00 - 15:45 - EC TALKS: DELIA MIRCEA, ȘTEFAN RADU OPREA

- 18:30 - 19:30 - MINDTHEGAP TRIO

- 20:00 - 21:00 - ILE

- 21:45 - 22:45 - FULU MIZIKI

- 23:30 - 00:30 - JOYCUT

HIDEOUT STAGE by #unlockwonder

- 15:00 - 17:00 - MUSAI

- 17:00 - 19:00 - GALA

- 19:00 - 21:00 - JULIAN M

- 21:00 - 23:00 - IV-IN

- 23:00 - 01:00 - DEER JADE

- 01:00 - 04:00 - SPARROW & BARBOSSA

- 04:00 - 06:00 - NO PARACHUTE

THE BEACH STAGE

- 10:00 - 13:00 - COOK

- 13:00 - 15:00 - SĂTĂNEL

- 15:00 - 17:00 - MAICĂ-TA

- 17:00 - 19:00 - PUIU

- 19:00 - 21:00 - CHRISTINE RENEE

- 21:00 - 23:00 - DAISYBELLE

- 23:00 - 02:00 - MARK FARINA

- 02:00 - 05:00 - NOPAME

DANCE GARDEN

- 22:00 - 00:00 - COSMINA

- 00:00 - 02:00 - PRICHINDEL

- 02:00 - 05:00 - PRIKU

- 05:00 - 08:00 - PETRE INSPIRESCU

- 08:00 - 10:00 - CAP

DRIP STAGE by Burn Energy

- 13:00 - 15:00 - SWAGBOYWOZZY

- 15:00 - 18:00 - CIUPE

- 18:00 - 19:00 - DJ DENY

- 19:00 - 20:40 - BAO G

- 20:40 - 21:40 - MEL WOODS

- 21:40 - 23:20 - DJ JTK

- 23:20 - 01:20 - BASH

- 01:20 - 02:50 - ON THE BLOCK DJ SET: DJ NHS

RADIO STAGE by OMV

- 12:00 - 14:00 - VICTOR STANCU

- 14:00 - 16:00 - MOZAIC

- 16:00 - 18:00 - RIA

- 18:00 - 20:00 - ELECTRIC BROTHER LIVE

- 20:00 - 22:00 - COSMIN TUDORAN (C$$L)

- 22:00 - 00:00 - DJ DOX

- 00:00 - 02:00 - DJ PHANTOM

- 02:00 - 04:00 - BRUGNĂȘESCU

ROOTS STAGE

- 13:00 - 16:00 - PSEUDUB

- 16:00 - 18:00 - SEBA

- 18:00 - 20:00 - KAYA FOUNDATION

- 20:00 - 22:00 - DUBIK

- 22:00 - 00:00 - JAHEYO

- 00:00 - 02:00 - MIGHTY BOOGIE

- 02:00 - 04:00 - JON JITSU

- 04:00 - 06:00 - SHIV

STABLES COMEDY & FILM CLUB

- 11:00 - 13:00 - LIVE BY COMEDY BOX: ȘI DA, ȘI NU

- 13:15 - 15:02 - FILM: FREE PARTY: A FOLK HISTORY

- 16:00 - 17:17 - FILM: PLAYBACK

- 18:00 - 20:00 - LIVE BY COMEDY BOX: STAND-UP COMEDY

CAMPING STAGE

- 13:00 - 16:00 - VANIIRII

- 16:00 - 17:00 - SURPRISE ACT

Articol scris de Alina Petric

