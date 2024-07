Trupa Royel Otis și DJ-ul Ron Trent NU mai vin la Electric Castle. Organizatori: „Înţelegem dezamăgirea, dar situaţia nu ţine de noi”

Trupa Royel Otis și DJ-ul Ron Trent nu mai vin la ediţia din acest an a festivalului.

Organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat că Royel Otis și Ron Trent și-au anulat show-ul la Bonțida.

Anunțul a venit cu o zi înainte de începerea festivalului. Artiștii au motivat absența prin prisma oboselii adunate în urma concertelor pe care le-au avut până acum, dar și din cauza problemelor de management intern.

„Înţelegem dezamăgirea fanilor din România, dar situaţia nu ţine de noi”, au transmis organizatorii Electric Castle.

Trupa Royel Otis trebuia să cânte duminică, iar DJ-ul Ron Trent urma să mixeze vineri pentru publicul prezent la festival.

Electric Castle începe miercuri

Electric Castle se va desfășura în perioada 17-21 iulie, la castelul Bánffy din Bonțida și promite să ofere participanților o experiență de neuitat. Festivalul debutează în 17 iulie, cu Reel Party by BT & DJ Yoda. Joi, 18 iulie, publicul se va destinde în ritmuri afro, techno, drum and bass și metal cu Rema, Kungs și Bonobo, Apashe & The Brass Orchestra și Cavalera.

Vineri, 19 iulie, e o zi marcată de show-urile Bring Me The Horizon, Paolo Nutini și Nina Kraviz. Weekendul e rezervat legendelor: trupa Massive Attack este live, sâmbătă, 20 iulie, când sunt programați și Chase and Status, Khruangbin și Marc Rebillet. Ziua de 21 iulie va fi marcată de stilul dancehall al lui Sean Paul și de Palaye Royale, care vor fascina prin stilul lor de fashion-art rock. Sevdaliza, Kenya Grace și Todd Terje vor fi și ei în ultima zi a EC 10.

